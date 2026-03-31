Changement de conservateur au Musée de La Sagne

Mathieu Gremaud reprend la place d’Esabeau Soguel après plus de deux ans de fonction en tant ...
Changement de conservateur au Musée de La Sagne

Mathieu Gremaud reprend la place d’Esabeau Soguel après plus de deux ans de fonction en tant que conservatrice au Musée de La Sagne.

Un nouveau conservateur pour le Musée de La Sagne. (Photo : Musée de La Sagne) Un nouveau conservateur pour le Musée de La Sagne. (Photo : Musée de La Sagne)

Le Musée de La Sagne change de conservateur. Après plus de deux ans de fonction, Esabeau Soguel cède sa place à Mathieu Gremaud, nous apprend un communiqué ce mardi. Ce dernier est habitué aux institutions car il travaille déjà notamment au Château et Musée de Valangin, ainsi que dans d’autres lieux des régions environnantes. Esabeau laisse derrière elle plusieurs projets mis sur pied durant ces deux dernières années tels que deux expositions temporaires ainsi qu’une présentation de photos.

Le Musée de La Sagne sera ouvert le dimanche de Pâques, de 14h à 17h avec une nouvelle exposition temporaire sur l’histoire du village et de son musée. /comm-rle


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