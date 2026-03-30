« Ma Commune à la Une » : Bevaix

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Bevaix

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Nicolas Bringolf, de Littoral Région, dans « La Matinale ». Nicolas Bringolf, de Littoral Région, dans « La Matinale ».

À Bevaix, dans la commune de La Grande Béroche, une affaire pour le moins singulière rapportée par Littoral Région suscite interrogations et inquiétudes. Un homme se présentant comme « roi de Suisse » cherche à acquérir plusieurs parcelles dites « sans maître », dont près de 1000 m² de routes d’accès dans un quartier résidentiel. Comme l’explique le journaliste Nicolas Bringolf, derrière l’aspect insolite se cache une réalité juridique bien concrète : le Code civil autorise, sous certaines conditions, l’appropriation de biens abandonnés. Une situation qui met en lumière une zone grise du système foncier et interpelle autant les habitants que les autorités.

Car au-delà de l’anecdote, les enjeux sont très concrets pour les riverains, ces chemins étant indispensables à l’accès de leurs habitations. Toujours selon Nicolas Bringolf, les autorités communales disposent pour l’heure de peu de marge de manœuvre, le dossier étant traité au niveau cantonal et susceptible d’être tranché par la justice. Une affaire qui pourrait faire jurisprudence et pousser d’autres communes, comme des propriétaires privés, à se pencher de plus près sur le statut de certains terrains oubliés.

« Ma Commune à la Une » revient le lundi 20 avril, avec le Ô, l’hebdo des montagnes, dans « La Matinale », à 8h15. /rde


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