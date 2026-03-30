Le Groupe E voit son bénéfice augmenter

Le bénéfice du Groupe E a augmenté. Après une lourde réorganisation, le groupe a retrouvé une dynamique positive. « Les mesures décidées au printemps 2025 afin d’améliorer la rentabilité du domaine de la technique du bâtiment et des infrastructures ont porté leurs fruits », a indiqué lundi le groupe. L'an dernier, l'entreprise a annoncé le licenciement de 168 collaborateurs et le directeur général Jacques Mauron a été remplacé par Alain Sapin.

En 2025, le bénéfice net du groupe a augmenté de 12,9% à 96 millions de francs. Le chiffre d'affaires est en recul à 864 millions de francs (1,051 milliard en 2024).

Pour le groupe, c'est « un retour à la normale, après une période de forte croissance ». Cette évolution s’explique par la baisse des tarifs de l’électricité et du gaz ainsi que par le recentrage des activités dans le domaine de la technique du bâtiment et des infrastructures.

Selon le groupe, « un meilleur choix des chantiers et un suivi financier renforcé, notamment sur les grands projets, ont également relancé une dynamique positive pour l’entreprise ».





Programme d'économies

Le Groupe E a précisé vouloir « poursuivre l’optimisation de son organisation afin d’améliorer durablement sa rentabilité ». L’entreprise met en place un programme d’économie visant à améliorer l’EBIT (résultat opérationnel) de 4 millions dès 2026. « La recherche d’efficience se poursuivra durant l’année, afin de renforcer la capacité d’investissements », a expliqué le groupe.

L'énergéticien entend poursuivre ses investissements en faveur de la transition énergétique, « qui avoisineront les 2 milliards de francs au cours des dix prochaines années ». Parmi les projets les plus importants figurent le projet Schiffenen-Morat, dont les études environnementales se poursuivent, ainsi que le chauffage à distance de Fribourg, le plus grand réseau de chauffage à distance de l’entreprise.

La société est le fruit de la fusion il y a plus de 20 ans des Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) et de l'Electricité neuchâteloise (ENSA).

/ ATS