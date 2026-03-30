Deux illustratrices neuchâteloises récompensées au Prix Burki 2026

Les illustratrices neuchâteloises ont du talent. La preuve : le Prix Burki 2026 récompensant des dessins de presse de jeunes auteurs a mis en lumière deux d’entre elles la semaine dernière. L’étudiante chaux-de-fonnière Sarjevane Vadi a décroché le deuxième prix avec son illustration d’un monde humain vorace qui déferle sur la nature. Et l’artiste boudrysanne Fanny Blanchet a reçu le troisième prix pour son dessin tout en sensibilité sur le drame de Crans-Montana. On y voit deux hermines scrutant le ciel, l’une disant : « On voit plus d’étoiles que d’habitude ce soir… tu trouves pas ? ».





Remettre de la douceur après le drame

Une illustration publiée le 2 janvier sur Instagram, dont la douceur contraste avec l’horreur des images déferlant après l’incendie meurtrier de Nouvel An, qu’elles proviennent des témoignages du drame ou des contenus générés par l’intelligence artificielle. « Ce que je me dis tout de suite, c’est que ces gens sont de vrais humains, de vraies vies qui viennent de s’envoler. Et j’ai envie de remettre l’humain au milieu de tout ça et surtout, remettre de la douceur », confie l’auteure. Sa récompense lui fait dire qu’elle montre « un pan du dessin de presse dont on a moins l’habitude, qui n’est ni humoristique, ni sarcastique, ni cynique. Je pense que la poésie et la sensibilité ont tout autant leur place que l’humour. »