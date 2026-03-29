Quand le rêve se heurte aux traditions

L’équilibre délicat entre tradition et expression personnelle. C’est ce que met en scène le premier long-métrage du réalisateur nord-macédonien Georgi M. Unkovski. Intitulé « DJ Ahmet », le film retrace l’histoire d’un jeune garçon de 15 ans vivant dans une communauté turque isolée en Macédoine du Nord. Alors qu’il essaye de s’émanciper des attentes de son père et qu’il vit sa première histoire d’amour, il trouve refuge dans la musique et ainsi naît « DJ Ahmet ».

Ce film a remporté deux prix lors du Festival du film de Sundance en 2025, le Grand Prix de Cannes Écrans junior la même année. Samedi, il a été primé au Festival International du Film de Fribourg (FIFF). Ce dimanche, « DJ Ahmet » était en avant-première à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. L’occasion de tendre notre micro au réalisateur.