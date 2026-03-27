Un nouveau lieu pour les enfants à Neuchâtel

Un nouveau centre de jeux pour enfants a ouvert ses portes à Neuchâtel. Le Kidz Moove Area a été inauguré le 24 février par Karyl Pais. Le Neuchâtelois a déjà une école de danse, la Movement Dance School depuis 9 ans. Il a pu ouvrir son centre de jeux avec toboggans, piscine à balles et autres obstacles dans le même bâtiment, à la rue Louis d’Orléans. Passer d’une école de danse à un espace de jeux pour les 0 à 12 ans, ce n’est pas sans lien, raconte Karyl Pais. « J’avais cette idée en tête depuis un moment de peaufiner l’offre », explique le Neuchâtelois. « Typiquement le mercredi après-midi quand les enfants viennent danser, il y a la maman ou le papa avec la fille ou le fils qui attendent », ainsi ils peuvent se détendre et s’amuser sur place, dans le confort de l’espace café et la sécurité du coin jeux.