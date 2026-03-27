Un nouveau lieu pour les enfants à Neuchâtel

Déjà fondateur d’une école de danse, Karyl Pais a ouvert il y a un mois un centre de jeux pour les 0 à 12 ans. Appelé Kidz Moove Area, l’espace permet aux enfants de se dépenser, sous l’œil apaisé des parents. Une offre que le Neuchâtelois voulait développer en complément à la danse.
Un nouveau centre de jeux pour enfants a ouvert ses portes à Neuchâtel. Le Kidz Moove Area a été inauguré le 24 février par Karyl Pais. Le Neuchâtelois a déjà une école de danse, la Movement Dance School depuis 9 ans. Il a pu ouvrir son centre de jeux avec toboggans, piscine à balles et autres obstacles dans le même bâtiment, à la rue Louis d’Orléans. Passer d’une école de danse à un espace de jeux pour les 0 à 12 ans, ce n’est pas sans lien, raconte Karyl Pais. « J’avais cette idée en tête depuis un moment de peaufiner l’offre », explique le Neuchâtelois. « Typiquement le mercredi après-midi quand les enfants viennent danser, il y a la maman ou le papa avec la fille ou le fils qui attendent », ainsi ils peuvent se détendre et s’amuser sur place, dans le confort de l’espace café et la sécurité du coin jeux.
Karyl Pais : « On trouve de tout et n’importe quoi, je me suis dirigé vers des professionnels. »
La sécurité et l’hygiène tiennent à cœur à Karyl Pais. Le fondateur du Kidz Moove Area précise que des contrôles et nettoyages sont faits tous les jours. Il souhaite aussi que ses clients, enfants comme adultes, se sentent à l’aise. « Je vise vraiment sur l’aspect cosy », explique-t-il, souhaitant se démarquer des autres centres de la région.
« Vous avez toujours les enfants à vue. »
Karyl Pais ne cache pas qu’il a des envies de s’étendre. Mais pour le moment, il souhaite se concentrer sur le développement de ce nouvel espace de jeux. /lgn