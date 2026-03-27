Routes et sports au menu du Conseil général du Locle

Il plaît le concept de développement du site sportif et touristique du Communal que le Conseil communal du Locle a développé.

Le législatif de la Mère commune s’est saisi jeudi soir du rapport d’information sur la question. Ce que les élus ont particulièrement apprécié, c’est d’avoir enfin entre les mains une vue d’ensemble.

Des infrastructures à moderniser

Ce site, c’est beaucoup d’infrastructures, une piscine, une patinoire, une halle polyvalente, des terrains de football, un camping, un itinéraire de raquette à neige, une boucle de ski de fond, un parcours Vita et à l’avenir un mur d’escalade (porté par la section Sommartel du Club Alpin Suisse et une station BoxUp, dédiée à la mise à disposition de matériel sportif en libre accès.

Le problème, c’est que les installations déjà en place sont vieillissantes et ont besoin d’un coup de neuf, voire de transformations pour certaines assez lourdes.

Certains projets sont déjà en cours ou à l’étude, d’autres font partie des perspectives d’avenir. Dans cette dernière catégorie, il y a par exemple la volonté de développer des terrains de padel, du karting sur glace, d’éclairer un terrain de football ou encore d’améliorer et d’agrandir le camping.

Le Conseil communal a établi un planning et des priorités. Certains travaux pourraient démarrer cette année, comme la rénovation de la piscine et des vestiaires, voire pour ces derniers, la construction d’un nouveau bâtiment.

Et l’anneau d’athlétisme ?

Mais dans ce programme, il n’y a pas d’anneau d’athlétisme, regrette le groupe PLR-Vert’libéraux, qui a le sentiment d’un manque d’équité entre les sports, mentionnant au passage la concentration de terrains de football. Mais voilà, courir sur piste prévue pour, ça coûte cher, trop cher pour Le Locle.