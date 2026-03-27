Routes et sports au menu du Conseil général du Locle

Le législatif de la Mère commune entend sauver le passage sous-voies de la rue du Midi pour ...
Routes et sports au menu du Conseil général du Locle

Le législatif de la Mère commune entend sauver le passage sous-voies de la rue du Midi pour assurer la sécurité des enfants. Les élus ont aussi salué le travail fourni par le Conseil communal concernant l’avenir du site du Communal.

Le Communal, un cadre idyllique pour le sport et le tourisme. Mais les infrastructures sont vieillissantes. (Photo : archives) Le Communal, un cadre idyllique pour le sport et le tourisme. Mais les infrastructures sont vieillissantes. (Photo : archives)

Il plaît le concept de développement du site sportif et touristique du Communal que le Conseil communal du Locle a développé.

Le législatif de la Mère commune s’est saisi jeudi soir du rapport d’information sur la question. Ce que les élus ont particulièrement apprécié, c’est d’avoir enfin entre les mains une vue d’ensemble.

Des infrastructures à moderniser

Ce site, c’est beaucoup d’infrastructures, une piscine, une patinoire, une halle polyvalente, des terrains de football, un camping, un itinéraire de raquette à neige, une boucle de ski de fond, un parcours Vita et à l’avenir un mur d’escalade (porté par la section Sommartel du Club Alpin Suisse et une station BoxUp, dédiée à la mise à disposition de matériel sportif en libre accès.

Le problème, c’est que les installations déjà en place sont vieillissantes et ont besoin d’un coup de neuf, voire de transformations pour certaines assez lourdes.

Certains projets sont déjà en cours ou à l’étude, d’autres font partie des perspectives d’avenir. Dans cette dernière catégorie, il y a par exemple la volonté de développer des terrains de padel, du karting sur glace, d’éclairer un terrain de football ou encore d’améliorer et d’agrandir le camping.

Le Conseil communal a établi un planning et des priorités. Certains travaux pourraient démarrer cette année, comme la rénovation de la piscine et des vestiaires, voire pour ces derniers, la construction d’un nouveau bâtiment.

Et l’anneau d’athlétisme ?

Mais dans ce programme, il n’y a pas d’anneau d’athlétisme, regrette le groupe PLR-Vert’libéraux, qui a le sentiment d’un manque d’équité entre les sports, mentionnant au passage la concentration de terrains de football. Mais voilà, courir sur piste prévue pour, ça coûte cher, trop cher pour Le Locle.

Michaël Berly,     conseiller communal responsable des sports : « Cinq millions et demi pour réaliser un anneau d’athlétisme. »

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Les élus loclois se sont aussi saisis durant la soirée d’un rapport concernant la réhabilitation de la rue du Midi et de la route de la Jaluse, en surface et en sous-sol. Ils ont accepté deux crédits pour un montant total d’un peu plus de 2,4 millions de francs.

Le projet était attendu depuis plusieurs années, mentionne le Conseil communal, mais il avait été suspendu en raison de l’absence d’une opportunité de financement cantonal. La bonne nouvelle, c’est que l’État a inclus la réfection complète du tronçon dans son crédit d’entretien 2026-2030.

Un passage sous-voies à garder

La Commune interviendra notamment sur les trottoirs, les arrêts de bus. Le but étant d’améliorer la sécurité et le confort de l’ensemble des usagers. Le rapport présenté par l’exécutif prévoyait de supprimer un passage sous-voies et le remplacer par un passage pour piétons. Les conseillers généraux, s’inquiétant pour la sécurité principalement des enfants, ont accepté un postulat du groupe PLR-VL amendé par le PS demandant le maintien de ce passage inférieur. Après avoir énuméré une série de mesures possible pour assurer la sécurité des usagers, Catherine Jeanneret, la conseillère communale responsable notamment des infrastructures et de la mobilité a annoncé que l’exécutif ne combattrait pas le postulat.

Catherine Jeanneret : « Ça peut être intéressant pour [les plus petits] de prendre ce sous-voies et de rassurer les parents. »

Ecouter le son

Les travaux de réhabilitation de la rue du Midi et de la route de la Jaluse vont commencer cette année et durer 3 ans. Durant ce laps de temps, la circulation sera maintenue et réglée par des feux de signalisation. /cwi


 

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