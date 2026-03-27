Mue amorcée pour l’ancienne École d’ingénieurs du Locle

Le chantier « HDV7 » s’est ouvert au Locle, dans les anciens locaux de l’École d’ingénieurs ...
Mue amorcée pour l’ancienne École d’ingénieurs du Locle

Le chantier « HDV7 » s’est ouvert au Locle, dans les anciens locaux de l’École d’ingénieurs. Il s’agit de créer un pôle consacré à l’horlogerie et à la microtechnique.

Un visuel de synthèse du futur bâtiment. (Image : Cédric Schärer Architecte et État de Neuchâtel). Un visuel de synthèse du futur bâtiment. (Image : Cédric Schärer Architecte et État de Neuchâtel).

L’ancienne École d’ingénieurs du Locle entame sa métamorphose. Le chantier d’assainissement et de transformation des locaux de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville 7 a démarré. L’État de Neuchâtel l’annonce vendredi matin dans un communiqué.

Dans le cadre d’un projet de construction baptisé « HDV7 », les lieux vont accueillir un centre de compétences en horlogerie et microtechnique. Il comprendra les activités de recherche et de formation menées dans les Montagnes neuchâteloises par la Haute École Arc Ingénierie ainsi que le centre de compétences dédié aux métiers de l'horlogerie, « Les Métiers du Temps / Time Arts » (MTTA). Des surfaces seront également louées à des entreprises.

Le coût total du chantier est de 43,4 millions de francs. Il vise à remettre le bâtiment aux normes et à le réaménager, dans une démarche de développement durable. L’inauguration est prévue pour 2028. /comm-jhi


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