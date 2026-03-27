« Le monde en cause » : la bataille d’une mère irlandaise contre le cyberharcèlement

Jackie Fox s’est récemment rendue au Parlement européen pour inciter les députés à adopter ...
« Le monde en cause » : la bataille d’une mère irlandaise contre le cyberharcèlement

Jackie Fox s’est récemment rendue au Parlement européen pour inciter les députés à adopter une loi sur la question. Sa fille s’est suicidée en 2018 après avoir été victime de cyberharcèlement.

Une Irlandaise se bat pour que l'Union européenne adopte une loi pour lutter contre le cyberharcèlement. (Photo d'illustration libre de droits). Une Irlandaise se bat pour que l'Union européenne adopte une loi pour lutter contre le cyberharcèlement. (Photo d'illustration libre de droits).

Nous partons ce vendredi à la rencontre de Jackie Fox. Depuis 2018 et le suicide de sa fille Nicole à l'âge de 21 ans, victime de cyberharcèlement, cette Irlandaise fait campagne sans relâche pour une meilleure protection des victimes. Son engagement a abouti dans son pays à une loi contre le cyberharcèlement : la « Coco's law » - du nom de sa fille Nicole - entrée en vigueur en 2021. Elle souhaite désormais porter son combat au niveau de l'Union européenne. Jackie Fox était donc au Parlement européen le 10 mars à Strasbourg pour s'adresser aux eurodéputés, réunis en session plénière. Jean-Jacques Héry a pu la rencontrer :

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