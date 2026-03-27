Le NUC en route pour un 4e titre face à Aarau

Le NUC peut soulever samedi pour la 4e fois d’affilée le trophée de la Coupe de Suisse. Les volleyeuses neuchâteloises, pensionnaires de Ligue A, affrontent Aarau, un club de Ligue B, dès 18h en finale à Winterthour. Elles ont remporté les trois dernières éditions. Ce sera la dernière Coupe de Suisse avec le NUC pour la capitaine Alix de Micheli qui quittera Neuchâtel pour l’Allemagne au terme de la saison. Elle a indiqué vendredi, dans La Matinale, qu’elle allait garder de ses six saisons au NUC les liens qu’elle a tissés avec ses « coéquipières qui sont devenues pour la plupart des amies très proches, » mais aussi toute la famille du NUC, que ce soit les relations avec le staff, le comité, les bénévoles, les supporters et les trophées. Alix de Micheli aura peut-être l’occasion d’en soulever un de plus samedi, en finale de la Coupe de Suisse. Le NUC affronte Aarau, qui évolue en Ligue B, mais qui a fait tomber deux équipes de Ligue A, Genève en quart de finale et VFM en demi-finale. La capitaine du NUC admet qu’il va falloir s’en méfier. « Elles ont vraiment la niaque. C’est aussi la première fois qu’elles sont à ce niveau, donc elles ne vont pas nous la tendre comme ça avec gentillesse. (…) Il faudra qu’on fasse attention à leur agressivité. »

Le statut d’étrangère en Allemagne

Alix de Micheli prendra donc la direction de l’Allemagne à la fin de la saison, dans un club qu’elle ne peut pas encore nommer. Un choix qui s’imposait après six saisons. « Je sentais que c’était la fin d’un cycle, que je devais aussi voir quelque chose de différent. » En Allemagne, elle jouera en pro et aura le statut d’étrangère. « Il y aura aussi des attentes différentes sur moi. (…) Ici je suis encore la Suissesse du club. Alors que là j’arrive et je dois performer. J’ai été engagée pour ça. »