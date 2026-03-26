Un bébé porc-épic de Palawan au Papiliorama

Il y a quelques semaines, un bébé porc-épic de Palawan (hystrix pumila) a vu le jour au Nocturama ...
Un bébé porc-épic de Palawan au Papiliorama

Il y a quelques semaines, un bébé porc-épic de Palawan (hystrix pumila) a vu le jour au Nocturama à Chiètres. Un petit rongeur nocturne provenant des îles philippines de Palawan.

Heureux événement chez les porcs-épics de Palawan. (photo : Papiliorama) Heureux événement chez les porcs-épics de Palawan. (photo : Papiliorama)

Un heureux événement au Papiliorama. Un petit hystrix pumila, plus connu sous le nom de porc-épic du Palawan, est né au Nocturama à Chiètres. En Europe, la population de cette espèce compte actuellement 34 animaux (avec le petit dernier de Chiètres), nous apprend un communiqué ce jeudi. Ce petit rongeur nocturne et terrestre, originaire des îles philippines de Palawan, est d’ailleurs la plus petite espèce de porc-épic du monde. Une espèce dont l’avenir est incertain à cause de menaces telles que la déforestation, le changement climatique ainsi que le commerce illégal d’animaux sauvages. /comm-rle


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