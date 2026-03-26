Était-ce mieux avant ? Le Musée paysan questionne le passé

L’école, le travail, la place de la femme, la mode, la communication ou la médecine, est-ce que c’était mieux avant ? Dans sa nouvelle exposition, le Musée paysan de La Chaux-de-Fonds se penche sur la question. À découvrir dès le 28 mars.
Un coup d’œil dans le rétroviseur pour le Musée paysan. Dès le 27 mars, l’institution chaux-de-fonnière se pose la question de savoir si « C’était mieux avant… ou pas ». C’est le nom de sa nouvelle exposition, à découvrir jusqu’au 3 janvier.
Le musée a sélectionné toute une série de thématiques, qu’il présente à travers le prisme du temps. Par exemple, le travail au 18e siècle, pendant les Trente Glorieuses et aujourd’hui. Il fait aussi ça avec l’école, la communication, la justice, la médecine ou la nourriture.
Et à la question de savoir si c’était mieux avant, la réponse est parfois oui, parfois non.
Si on prend l’environnement, sans doute que la situation était plus enviable avant, répond tout de go la conservatrice des lieux, Diane Skartsounis. Ne serait-ce que parce que la principale source d’énergie au 18e siècle, c’était le bois. « On avait un effet neutre au niveau du CO2 ».
Diane Skartsounis : « On était en autosuffisance. On ne consommait pas plus qu’il ne fallait. »
Au chapitre de ce qui n’était pas mieux avant, on peut citer la médecine. Pour son exposition, le Musée paysan a exhumé une sacoche d’obstétricien d’un autre temps. « On dirait que c’est une trousse pour un bourreau. »
« Il y a notamment une hache. »
Autre thématique où ça n’était pas mieux avant, la place de la femme. Un sujet qui tient particulièrement à cœur à Diane Skartsounis. Parce que même si ça n’est pas parfait aujourd’hui, c’est quand même nettement mieux qu’avant.
« Pendant des siècles, la femme a eu une place qu’on pourrait dire congrue, mais surtout de service. »
L’exposition « C’était mieux avant… ou pas » est à découvrir jusqu’au 3 janvier au Musée paysan à La Chaux-de-Fonds. Le vernissage a lieu le 27 mars à 18 heures. /cwi