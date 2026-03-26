Était-ce mieux avant ? Le Musée paysan questionne le passé

Un coup d’œil dans le rétroviseur pour le Musée paysan. Dès le 27 mars, l’institution chaux-de-fonnière se pose la question de savoir si « C’était mieux avant… ou pas ». C’est le nom de sa nouvelle exposition, à découvrir jusqu’au 3 janvier.

Le musée a sélectionné toute une série de thématiques, qu’il présente à travers le prisme du temps. Par exemple, le travail au 18e siècle, pendant les Trente Glorieuses et aujourd’hui. Il fait aussi ça avec l’école, la communication, la justice, la médecine ou la nourriture.

Et à la question de savoir si c’était mieux avant, la réponse est parfois oui, parfois non.

Si on prend l’environnement, sans doute que la situation était plus enviable avant, répond tout de go la conservatrice des lieux, Diane Skartsounis. Ne serait-ce que parce que la principale source d’énergie au 18e siècle, c’était le bois. « On avait un effet neutre au niveau du CO2 ».