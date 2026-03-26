Était-ce mieux avant ? Le Musée paysan questionne le passé

L’école, le travail, la place de la femme, la mode, la communication ou la médecine, est-ce ...
Était-ce mieux avant ? Le Musée paysan questionne le passé

L’école, le travail, la place de la femme, la mode, la communication ou la médecine, est-ce que c’était mieux avant ? Dans sa nouvelle exposition, le Musée paysan de La Chaux-de-Fonds se penche sur la question. À découvrir dès le 28 mars.

L'école est une des nombreuses thématiques abordées par le Musée paysan dans le cadre de sa nouvelle exposition. L'école est une des nombreuses thématiques abordées par le Musée paysan dans le cadre de sa nouvelle exposition.

Un coup d’œil dans le rétroviseur pour le Musée paysan. Dès le 27 mars, l’institution chaux-de-fonnière se pose la question de savoir si « C’était mieux avant… ou pas ». C’est le nom de sa nouvelle exposition, à découvrir jusqu’au 3 janvier.

Le musée a sélectionné toute une série de thématiques, qu’il présente à travers le prisme du temps. Par exemple, le travail au 18e siècle, pendant les Trente Glorieuses et aujourd’hui. Il fait aussi ça avec l’école, la communication, la justice, la médecine ou la nourriture.

Et à la question de savoir si c’était mieux avant, la réponse est parfois oui, parfois non.

Si on prend l’environnement, sans doute que la situation était plus enviable avant, répond tout de go la conservatrice des lieux, Diane Skartsounis. Ne serait-ce que parce que la principale source d’énergie au 18e siècle, c’était le bois. « On avait un effet neutre au niveau du CO2 ».

Diane Skartsounis : « On était en autosuffisance. On ne consommait pas plus qu’il ne fallait. »

Ecouter le son

Au chapitre de ce qui n’était pas mieux avant, on peut citer la médecine. Pour son exposition, le Musée paysan a exhumé une sacoche d’obstétricien d’un autre temps. « On dirait que c’est une trousse pour un bourreau. »

« Il y a notamment une hache. »  

Ecouter le son

Autre thématique où ça n’était pas mieux avant, la place de la femme. Un sujet qui tient particulièrement à cœur à Diane Skartsounis. Parce que même si ça n’est pas parfait aujourd’hui, c’est quand même nettement mieux qu’avant.

« Pendant des siècles, la femme a eu une place qu’on pourrait dire congrue, mais surtout de service. »

Ecouter le son

L’exposition « C’était mieux avant… ou pas » est à découvrir jusqu’au 3 janvier au Musée paysan à La Chaux-de-Fonds. Le vernissage a lieu le 27 mars à 18 heures. /cwi

Dans sa nouvelle exposition, le Musée paysan questionne notamment la place de femme au fil des siècles. Dans sa nouvelle exposition, le Musée paysan questionne notamment la place de femme au fil des siècles.

Des instruments obstétriques d'un autre temps. Des instruments obstétriques d'un autre temps.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un bébé porc-épic de Palawan au Papiliorama

Un bébé porc-épic de Palawan au Papiliorama

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 15:20

Toilettes plus accessible dans onze communes

Toilettes plus accessible dans onze communes

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 14:49

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 13:00

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 12:18

Articles les plus lus

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 11:46

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 12:18

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 13:00

Toilettes plus accessible dans onze communes

Toilettes plus accessible dans onze communes

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 14:49

« Grande interview » : Anne Challandes

« Grande interview » : Anne Challandes

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 10:54

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 11:46

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

La croix suisse, rempart assiégé d’un savoir-faire

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 12:18

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Pas de solutions miracles contre le retour du gel

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 13:00

La botanique sous forme d’escape game à Neuchâtel

La botanique sous forme d’escape game à Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 16:01

TransN sera prêt à accueillir plus de voyageurs

TransN sera prêt à accueillir plus de voyageurs

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 04:34

« Grande interview » : Anne Challandes

« Grande interview » : Anne Challandes

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 10:54

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Des bus de remplacement entre Les Ponts-de-Martel et La Sagne

Région    Actualisé le 26.03.2026 - 11:46