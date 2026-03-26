Entre optimisme, fébrilité et doutes, les « tifosi » espèrent une qualification

L’équipe d’Italie de football saura d’ici mardi soir au plus tard si elle dispute le Mondial ...
Entre optimisme, fébrilité et doutes, les « tifosi » espèrent une qualification

L’équipe d’Italie de football saura d’ici mardi soir au plus tard si elle dispute le Mondial aux États-Unis. Pour y parvenir, elle doit gagner deux fois en barrage. Prise de température auprès de quelques supporters à Delémont.

Les Italiens du Jura suivront attentivement les performances de la Squadra azzurra. Les Italiens du Jura suivront attentivement les performances de la Squadra azzurra.

L’Italie retient son souffle. Les footballeurs transalpins abattent leur dernière carte en vue d’une qualification pour la prochaine Coupe du monde aux États-Unis en juin et juillet prochains. Les Azzurri doivent s’imposer ce jeudi soir en barrage contre l’Irlande du Nord, puis aller battre le vainqueur du match Pays de Galles – Bosnie-Herzégovine mardi. Une nouvelle élimination ferait office de séisme dans la Botte… La dernière qualification pour un Mondial remonte à 2014 !

Dans la région, l’importante communauté italienne ne manquera pas de suivre le rendez-vous de ce jeudi soir. Nous avons rencontré des « tifosi » jeudi à Delémont. S’ils se veulent optimistes, il y a aussi quelques doutes.

« C’est mieux de rester à la maison si on n’est pas prêt. »

Ecouter le son

Le premier match de barrage entre l’Italie et l’Irlande du Nord débutera à 20h45 à Bergame. /rce


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