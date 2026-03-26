« En boîte » : Tout Doux List

La Chaux-de-Fonds sera la capitale du jeu ce week-end ! Dès ce vendredi et jusqu'à dimanche, la 17e édition de Ludesco va transformer la ville en véritable laboratoire ludique géant. Parmi les plus de 90 animations proposées pendant 55 heures d'affilées, il y aura le jeu de société créé par Damien Siegenthaler. L'habitant de Nidau a inventé Tout Doux List, à mi-chemin entre la culture générale et le jeu d’ambiance. Citer le plus de légumes de saison, le plus de pays dont le drapeau comporte deux couleurs, le plus de marques de bières… Tout Doux List promet de mettre l’ambiance autour de la table grâce à son petit côté décalé et impertinent. Un jeu où le but est de citer le plus de mots en lien avec un thème dans un temps imparti. Une application vient encore ajouter une dimension supplémentaire, à savoir différents modes de jeu : duel, tour de table, mort subite, etc. Les thèmes sont aussi variés qu’inventifs, avec une particularité : celle de questionner notre rapport même aux connaissances partagées. Par exemple, vous pourrez citer sans trop de problèmes des réalisateurs de film, mais pourrez-vous en faire autant avec les réalisatrices ? « Certaines cartes sont faites pour questionner nos repères culturels et le but était d’inclure les thèmes féministes, antiracistes et liés aux minorités sexuelles et de genre », explique Damien Siegenthaler. Il s’adresse aux plus de 14 ans, mais selon les questions, les plus petits peuvent aussi tenter leur chance. « Des amis ont emmené leur enfant qui a battu tout le monde en tirant la carte des dinosaures ». Il y en a pour tous les goûts jusqu’aux citations de la série Kaamelott.