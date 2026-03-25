Tunnel sous Neuchâtel rouvert

Perturbation du trafic dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel ce mercredi matin. Un véhicule a perdu une partie de son chargement, confirme la Police neuchâteloise. Elle précise que la voirie est sur place pour procéder au débarras et au nettoyage. Conséquence : juste avant 9h30, l’autoroute a été fermée à la hauteur de la sortie Maladière direction Lausanne, le temps de l’intervention. La circulation a repris vers 10h40, selon les forces de l'ordre. /jpp