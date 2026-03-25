Tunnel sous Neuchâtel rouvert

En raison d’une perte de chargement, le tunnel sous la ville de Neuchâtel a été fermé dès ...
Tunnel sous Neuchâtel rouvert

En raison d’une perte de chargement, le tunnel sous la ville de Neuchâtel a été fermé dès la sortie Maladière en direction de Lausanne pendant un peu plus d'une heure mercredi matin.

La Police neuchâteloise confirme la fermeture provisoire du tunnel sous la Ville de Neuchâtel direction Lausanne depuis La Maladière La Police neuchâteloise confirme la fermeture provisoire du tunnel sous la Ville de Neuchâtel direction Lausanne depuis La Maladière

Perturbation du trafic dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel ce mercredi matin. Un véhicule a perdu une partie de son chargement, confirme la Police neuchâteloise. Elle précise que la voirie est sur place pour procéder au débarras et au nettoyage. Conséquence : juste avant 9h30, l’autoroute a été fermée à la hauteur de la sortie Maladière direction Lausanne, le temps de l’intervention. La circulation a repris vers 10h40, selon les forces de l'ordre. /jpp

 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Faites-nous rire » : L’heure du bilan pour David Charles

« Faites-nous rire » : L’heure du bilan pour David Charles

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:10

L' Amuse-Bar à La Chaux-de-Fonds joue sa survie

L' Amuse-Bar à La Chaux-de-Fonds joue sa survie

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 09:50

Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel

Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 09:39

Un projet pilote à l’aéroport des Eplatures pour économiser

Un projet pilote à l’aéroport des Eplatures pour économiser

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:45

Articles les plus lus

Milvignes : hausse fiscale demandée

Milvignes : hausse fiscale demandée

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:27

Un projet pilote à l’aéroport des Eplatures pour économiser

Un projet pilote à l’aéroport des Eplatures pour économiser

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:45

Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel

Une cargaison romaine échouée retrouvée dans le lac de Neuchâtel

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 09:39

Tunnel sous Neuchâtel rouvert

Tunnel sous Neuchâtel rouvert

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:47

Gorges de l'Areuse: le pumping foil fait réagir une députée

Gorges de l'Areuse: le pumping foil fait réagir une députée

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 15:03

Milvignes : hausse fiscale demandée

Milvignes : hausse fiscale demandée

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:27

Un projet pilote à l’aéroport des Eplatures pour économiser

Un projet pilote à l’aéroport des Eplatures pour économiser

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:45

Tunnel sous Neuchâtel rouvert

Tunnel sous Neuchâtel rouvert

Région    Actualisé le 25.03.2026 - 10:47

Service de l'enfance à Neuchâtel : les efforts doivent continuer

Service de l'enfance à Neuchâtel : les efforts doivent continuer

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 13:14

Gorges de l'Areuse: le pumping foil fait réagir une députée

Gorges de l'Areuse: le pumping foil fait réagir une députée

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 15:03

Milvignes : hausse fiscale demandée

Milvignes : hausse fiscale demandée

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:27

Transports publics pour les jeunes subventionnés à 66%

Transports publics pour les jeunes subventionnés à 66%

Région    Actualisé le 24.03.2026 - 16:32