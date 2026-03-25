Tunnel sous Neuchâtel rouvert

En raison d’une perte de chargement, le tunnel sous la ville de Neuchâtel a été fermé dès la sortie Maladière en direction de Lausanne pendant un peu plus d'une heure mercredi matin.
Perturbation du trafic dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel ce mercredi matin. Un véhicule a perdu une partie de son chargement, confirme la Police neuchâteloise. Elle précise que la voirie est sur place pour procéder au débarras et au nettoyage. Conséquence : juste avant 9h30, l’autoroute a été fermée à la hauteur de la sortie Maladière direction Lausanne, le temps de l’intervention. La circulation a repris vers 10h40, selon les forces de l'ordre. /jpp