La communication au Lycée Blaise Cendrars

La communication, un enjeu que les jeunes comprennent

Ces questions de communication ne sont pas directement abordées avec les élèves de la troupe parce que « l’enjeu c’est de travailler un texte. » Un travail qui permet, à travers les personnages, de comprendre comment et pourquoi le contact a été établi ou pas. Bernt Frenkel relève que les élèves sont « au clair sur le fait qu’il y a des enjeux, que le Small talk, c’est un enjeu. Et on en discute passablement. »

« Small Talk » de Carole Fréchette est joué jeudi, vendredi et samedi à 20h et dimanche à 17h à l’aula du lycée Blaise Cendrars à La Chaux-de-Fonds. /sma