La communication au Lycée Blaise Cendrars

La troupe de théâtre de l’établissement chaux-de-fonnier présente de jeudi à dimanche « Small ...
La communication au Lycée Blaise Cendrars

La troupe de théâtre de l’établissement chaux-de-fonnier présente de jeudi à dimanche « Small Talk » de Carole Fréchette. Une pièce dans laquelle le personnage de Justine suit des cours pour améliorer la communication. Un thème qui fait écho à la société actuelle.

Bernt Frenkel, l’un des deux metteurs en scène de la troupe, mercredi dans La Matinale. Bernt Frenkel, l’un des deux metteurs en scène de la troupe, mercredi dans La Matinale.

La troupe de théâtre du Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds remonte sur les planches. Elle présente dès jeudi et jusqu’à dimanche « Small Talk » de Carole Fréchette. Une quinzaine de jeunes âgés de 15 à 19 ans font partie de l’aventure. La pièce parle d’un thème qui les concerne, comme l’a indiqué. Bernt Frenkel, l’un des deux metteurs en scène de la troupe, mercredi dans La Matinale. Elle raconte le parcours de Justine qui constate qu’elle a de la peine à communiquer avec les gens qui se trouvent autour d’elle. « Elle se met en route pour apprendre à mieux gérer la communication. Elle suit des cours en ligne et nous la suivons au fil de ses découvertes. » Bernt Frenkel a évoqué le cliché que l’on entend souvent, à savoir que l’on a de plus en plus de moyens de communication, mais que l’on se parle de moins en moins. Une réalité qui parle aux jeunes, mais qui concerne aussi les adultes. « On sait, par exemple, que le téléphone portable est une sorte de norme sociale et ça nous semblait intéressant d’interroger les élèves, le public, de mettre frontalement sur scène cette question de la communication. (…) Et comment peut-on construire un lien avec l’autre. »

La communication, un enjeu que les jeunes comprennent

Ces questions de communication ne sont pas directement abordées avec les élèves de la troupe parce que « l’enjeu c’est de travailler un texte. » Un travail qui permet, à travers les personnages, de comprendre comment et pourquoi le contact a été établi ou pas. Bernt Frenkel relève que les élèves sont « au clair sur le fait qu’il y a des enjeux, que le Small talk, c’est un enjeu. Et on en discute passablement. »

« Small Talk » de Carole Fréchette est joué jeudi, vendredi et samedi à 20h et dimanche à 17h à l’aula du lycée Blaise Cendrars à La Chaux-de-Fonds. /sma


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