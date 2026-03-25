La botanique sous forme d’escape game à Neuchâtel

Répondre à des énigmes pour sauver un arbre de la scie, de la tronçonneuse ou du treuil forestier. C’est la trame du nouvel escape game développé par le Jardin botanique de Neuchâtel. Ce jeu d’évasion, nommé Bota Game, a été présenté à la presse mercredi et sera lancé le 3 avril prochain. Découverte.
Un escape game en pleine nature, destiné aux curieux de 7 à 97 ans, est lancé au Jardin botanique de Neuchâtel. Dès le 3 avril, les familles pourront découvrir la flore de manière ludique. Dans ce jeu, les participants incarnent une équipe de scientifiques. Leur objectif : sauver un arbre perdu d’une mort certaine.
« À l'aide d'énigmes, de cartes et de jeux, on va retrouver l'emplacement de cet arbre qui a beaucoup de valeur et qu'on doit sauver à tout prix », explique Nathalie Ljuslin, chargée d’événement au Jardin botanique de Neuchâtel.
Pour pister cette plante, les joueurs disposent de plusieurs objets : « Il y a une minuterie, parce que le jeu se fait en une heure. Il y aura aussi des objets comme une loupe ou un double-mètre. »
De plus, tout le matériel du Bota Game a été réalisé à Neuchâtel, de manière respectueuse de l’environnement. Nathalie Ljuslin décrit un jeu en adéquation avec les valeurs du Jardin botanique : « C'est un jeu qui se joue en plein air, hors des écrans et vraiment en contact avec le vivant. Il permet aussi un jeu collaboratif en équipe, en famille, et de découvrir les arbres indigènes. »
Nathalie Ljuslin : « C'est un jeu low-tech en plein air. »
Le Bota Game a été monté de toutes pièces par le Jardin botanique, même si ce n’est pas son cœur de métier. L’institution s’est toutefois bien entourée. « Il a fallu trouver une personne pour nous conseiller sur la manière et les étapes à franchir dans la résolution d’énigmes. Ensuite, un groupe de travail a réfléchi à la construction d’énigmes intéressantes pour les enfants », détaille le directeur du Jardin botanique, Blaise Mulhauser. Pour s’assurer que le jeu était intéressant et bien ficelé, des essais ont été menés. « Des familles et des professionnels ont testé le jeu et, au fur et à mesure, nous avons pu l’améliorer », ajoute-t-il.
Blaise Mulhauser : « Je crois que maintenant il est parfait pour l'ensemble des joueurs. »
Un jeu d’évasion qui se révèle aussi être un bon déclencheur pour partir à la découverte des moindres recoins du Jardin botanique. « En étant une habituée du jardin, j’ai découvert, grâce à ce jeu, des lieux que je ne connaissais pas », se réjouit Magali Borer, coconceptrice du Bota Game. « Ça amène aussi beaucoup de joie de se balader dans la nature, d’être à l’air libre et de pouvoir réaliser un jeu comme celui-ci, avec du mouvement et un parcours à suivre », conclut la responsable de projet.
Magali Borer : « Ça amène à découvrir les noms, peut-être les feuilles et les fruits de certains arbres. »
Ce projet d’escape game grandeur nature a été rendu possible grâce à la dotation de 10'000 francs accompagnant le Prix Museum 2023 de l’Académie suisse des sciences naturelles.
Le Bota Game du Jardin botanique de Neuchâtel sera lancé, en cas de temps sec, le vendredi 3 avril, jour du Vendredi saint, au prix de 30 francs par groupe. Aucune réservation n’est nécessaire. Jusqu’à cinq groupes de 2 à 6 personnes peuvent participer simultanément. Une récompense savoureuse sera remise aux détectives qui parviennent à retrouver l’arbre perdu. /yca