La botanique sous forme d’escape game à Neuchâtel

Un escape game en pleine nature, destiné aux curieux de 7 à 97 ans, est lancé au Jardin botanique de Neuchâtel. Dès le 3 avril, les familles pourront découvrir la flore de manière ludique. Dans ce jeu, les participants incarnent une équipe de scientifiques. Leur objectif : sauver un arbre perdu d’une mort certaine.

« À l'aide d'énigmes, de cartes et de jeux, on va retrouver l'emplacement de cet arbre qui a beaucoup de valeur et qu'on doit sauver à tout prix », explique Nathalie Ljuslin, chargée d’événement au Jardin botanique de Neuchâtel.

Pour pister cette plante, les joueurs disposent de plusieurs objets : « Il y a une minuterie, parce que le jeu se fait en une heure. Il y aura aussi des objets comme une loupe ou un double-mètre. »

De plus, tout le matériel du Bota Game a été réalisé à Neuchâtel, de manière respectueuse de l’environnement. Nathalie Ljuslin décrit un jeu en adéquation avec les valeurs du Jardin botanique : « C'est un jeu qui se joue en plein air, hors des écrans et vraiment en contact avec le vivant. Il permet aussi un jeu collaboratif en équipe, en famille, et de découvrir les arbres indigènes. »