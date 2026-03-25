« Faites-nous rire » : L’heure du bilan pour David Charles

À 45 ans, l’heure du bilan finit toujours par sonner — parfois discrètement, parfois avec un petit gémissement en s’asseyant dans la voiture. Cette semaine, David Charles dresse un état des lieux aussi sincère que piquant de cette étape charnière, où l’on commence à regarder dans le rétro avec un mélange de fierté et d’autodérision. Selon plusieurs études, la quarantaine est d’ailleurs perçue comme un âge paradoxal : près de 70 % des adultes se disent satisfaits de leur vie, tout en reconnaissant les premiers signes d’usure physique et mentale. En clair, tout va bien — sauf quand il faut faire une lessive ou ouvrir une enveloppe des impôts.

Mais derrière les blagues, ce bilan à mi-parcours révèle surtout une forme d’apaisement. Moins dans la performance, plus dans l’acceptation. À 45 ans, on ne cherche plus forcément à tout conquérir, mais plutôt à savourer ce qui est déjà là : un métier qui fait vibrer, des proches qui soutiennent et des enfants qui rappellent l’essentiel.