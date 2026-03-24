Un projet pilote à l’aéroport des Eplatures pour économiser

La Berne fédérale n’a finalement pas, comme redouté d'abord, fermé le robinet des subventions ...
Un projet pilote à l’aéroport des Eplatures pour économiser

La Berne fédérale n’a finalement pas, comme redouté d'abord, fermé le robinet des subventions aux aéroports régionaux. Mais aux Eplatures, on s’est engagé à trouver des économies dans le contrôle aérien d’ici 2030. Explications.

La tour de contrôle de l'aéroport des Eplatures. La tour de contrôle de l'aéroport des Eplatures.

Les nuages s’éloignent des Eplatures. La Berne fédérale renonce à faire des économies sur le dos des huit aéroports régionaux de Suisse jusqu’à fin 2029. C’est ce qu’on pouvait lire dans ArcInfo début mars. Le tarmac chaux-de-fonnier continuera donc de toucher 1,4 millions de francs par an pour le contrôle aérien. Mais les responsables de l’infrastructure aux mains des Villes du Haut et du Canton se sont engagés à trouver des économies dans ce domaine d’ici 2030.

Un projet pilote est lancé aux Eplatures et prévu pour mars 2027. Il s’agit d’un contrôle aérien moins poussé. Pour faire simple, il y aura toujours quelqu’un dans la tour de contrôle, mais avec moins de responsabilités. Les contrôleurs aériens deviendront des opérateurs. Concrètement, là où le contrôleur donne des instructions et des autorisations, l’opérateur ne transmet au pilote que des informations. Ce système est éprouvé en Italie et en France notamment.


Pas comme à Môtiers ou Colombier

« Sans subventions fédérales, on aurait dû se passer de contrôle de la circulation aérienne et mettre en place un système d’auto-information comme à Môtiers, Colombier, Lausanne, où les pilotes s’organisent entre eux », explique Raphaël Boichat, le directeur de l’aéroport des Eplatures. 

Raphaël Boichat : « Sans subvention, on aurait dû se passer de contrôle aérien. »

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Reste à savoir si les deux contrôleurs aériens accepteront de suivre une formation moins poussée que la leur mais néanmoins obligatoire. Quant à savoir si l’aéroport des Eplatures va perdre des clients, Raphaël Boichat estime que « pas forcément, en tout cas pas pour l’instant. Nous avons lancé un sondage de nos principaux utilisateurs et nous serons attentifs ».

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Le directeur rappelle que « l’aéroport a une vocation économique régionale et cantonale. On espère pouvoir développer l’offre des vols vacances. On va tout mettre en œuvre pour que l’aéroport perdure. » /vco


 

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