Tunnel de La Clusette rouvrira complètement le 19 avril

La Clusette voit le bout du tunnel. Après quatre années de chantier, le tunnel de La Clusette, au Val-de-Travers, arrive au terme de sa rénovation. L’ouvrage sera totalement fermé du 7 au 18 avril pour les derniers travaux, avant une journée portes ouvertes prévue le 19 avril entre 11h et 15h. Le trafic reprendra ensuite en fin d’après-midi.

L’objectif était de mettre l’ouvrage, inauguré en 1975, aux normes de sécurité actuelles. Une galerie de fuite parallèle a notamment été construite, reliée au tunnel par six issues de secours. Particularité du projet: cette galerie est accessible en tout temps aux piétons et aux cyclistes, à la montée uniquement.

Les travaux ont également porté sur la rénovation complète des infrastructures: chaussée refaite, parois repeintes, équipements électromécaniques et de sécurité remplacés. Les venues d’eau ont été traitées et les banquettes entièrement réaménagées.

Le projet intègre aussi un volet environnemental. Près de 90% des matériaux excavés ont été réutilisés sur place ou à proximité. Des panneaux photovoltaïques installés aux abords du tunnel permettront de couvrir une grande partie des besoins en électricité de l’ouvrage. /comm-yca