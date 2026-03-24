« Les Experts » : Le petit-déjeuner est-il indispensable ?

Longtemps considéré comme le repas clé de la journée, le petit-déjeuner est aujourd’hui remis ...
« Les Experts » : Le petit-déjeuner est-il indispensable ?

Longtemps considéré comme le repas clé de la journée, le petit-déjeuner est aujourd’hui remis en question. Faut-il vraiment manger le matin pour être en forme ? Ou s’agit-il d’une idée reçue ? Éclairage avec la diététicienne Maude Cruz.

Maude Cruz, notre experte en diététique, dans « La Matinale ». Maude Cruz, notre experte en diététique, dans « La Matinale ».

C’est une phrase que l’on entend depuis l’enfance : « le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée ». Pourtant, cette affirmation mérite d’être nuancée. Comme l’explique Maude Cruz, diététicienne ASDD chez Littoral Therapy à Bourdy, les besoins varient fortement d’une personne à l’autre. Certaines ressentent une vraie faim dès le réveil, tandis que d’autres préfèrent attendre plusieurs heures avant de manger. Dans ce contexte, se forcer à déjeuner n’est pas forcément pertinent. L’essentiel reste avant tout d’écouter ses sensations et de respecter son rythme biologique.

Pour celles et ceux qui choisissent de manger le matin, la qualité du petit-déjeuner joue un rôle déterminant. Un repas équilibré, riche en nutriments et pauvre en sucres rapides, permet d’éviter les coups de fatigue en cours de matinée. À l’inverse, les produits très sucrés peuvent entraîner des variations d’énergie importantes. Quant au jeûne intermittent, souvent associé au fait de sauter le petit-déjeuner, il peut convenir à certaines personnes, à condition d’être pratiqué de manière encadrée et adaptée à son mode de vie. Là encore, il n’existe pas de modèle unique, mais des habitudes à ajuster selon ses besoins.

Les conseils de notre experte, Maude Cruz, diététicienne ASDD :

Au final, le petit-déjeuner n’est ni un passage obligé, ni un ennemi à éviter. C’est un outil parmi d’autres pour bien démarrer la journée. Le plus important reste de trouver un équilibre personnel, loin des idées reçues, en privilégiant une alimentation consciente et adaptée à son quotidien. /rde


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