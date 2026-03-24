Gorges de l'Areuse: le pumping foil fait réagir une députée

Des vidéos, postées fin février et qui ont fait un carton sur Internet, ont montré des personnes ...
Gorges de l'Areuse: le pumping foil fait réagir une députée

Des vidéos, postées fin février et qui ont fait un carton sur Internet, ont montré des personnes faisant du pumping foil (propulsion sur une planche grâce à des mouvements de pompage) dans les Gorges de l'Areuse alors que la navigation est interdite dans les cours d'eau neuchâtelois. Le Conseil d'Etat a expliqué qu'il s'agit d'un cas isolé.

La navigation est interdite dans les Gorges de l'Areuse La navigation est interdite dans les Gorges de l'Areuse

« Les personnes ont été identifiées et le Ministère public aura à traiter ce cas », a déclaré mardi Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge de l'environnement en réponse à une question de la députée Cloé Dutoit (Vert-e-s).

La navigation est interdite dans les cours d'eau neuchâtelois pour préserver les milieux aquatiques. « Il y a quelques rares cas d'abus avec l'usage de canoë. On peut donc dire que la règle est globalement bien connue », a ajouté le conseiller d'Etat.

Le canton ne va pas mettre des panneaux d'interdiction au bord de chaque rivière et n'a pas suffisamment de gardes-faune pour assurer une présence permanente. Il va toutefois mettre une page explicative sur ce sujet dans le cadre du nouveau site Internet de l'Etat.

/ ATS


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