Gorges de l'Areuse: le pumping foil fait réagir une députée

« Les personnes ont été identifiées et le Ministère public aura à traiter ce cas », a déclaré mardi Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge de l'environnement en réponse à une question de la députée Cloé Dutoit (Vert-e-s).

La navigation est interdite dans les cours d'eau neuchâtelois pour préserver les milieux aquatiques. « Il y a quelques rares cas d'abus avec l'usage de canoë. On peut donc dire que la règle est globalement bien connue », a ajouté le conseiller d'Etat.

Le canton ne va pas mettre des panneaux d'interdiction au bord de chaque rivière et n'a pas suffisamment de gardes-faune pour assurer une présence permanente. Il va toutefois mettre une page explicative sur ce sujet dans le cadre du nouveau site Internet de l'Etat.

/ ATS