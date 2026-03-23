« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

À Neuchâtel, le dernier numéro de N+ met en lumière une actualité résolument tournée vers le sport et la vie de quartier. Au cœur du dossier, les terrains multisports, progressivement rénovés aux quatre coins de la ville, à l’image de celui des Acacias récemment inauguré. Bien plus que de simples infrastructures, ces espaces s’imposent comme de véritables lieux de vie, favorisant les rencontres, la pratique libre et la cohésion sociale, en particulier chez les jeunes. Une dynamique qui répond à une demande croissante des habitants, tout en consolidant le lien social à l’échelle des quartiers.

Mais le sport dans la capitale cantonale s’inscrit aussi dans une histoire riche et surprenante, comme le rappelle Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication. En 1914, pas moins de 21 clubs de football animaient la ville. Un chiffre marquant, qui témoigne de l’ancrage profond de cette discipline dans l’identité neuchâteloise et de son rôle fédérateur à travers les générations.