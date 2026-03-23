La criminalité en baisse dans le canton de Neuchâtel

La criminalité enregistre un recul dans le canton de Neuchâtel. C’est ce qu’indiquent les statistiques policières 2025 publiées lundi matin. Dans un communiqué, la Police neuchâtelois relève que le nombre global d’infractions baisse de 4,8% par rapport à l’année précédente. Au total, 14'191 infractions ont été commises en 2025, contre 14'966 l’année précédente. Un recul plus net que la moyenne nationale.

Le chef de la Police judiciaire neuchâteloise Simon Baechler se réjouit de cette évolution, qu’il attribue à plusieurs facteurs. Il rappelle que le canton a enregistré il y a quelques années des hausses significatives du nombre d’infractions et que cette baisse correspond à un retour de balancier.