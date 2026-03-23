La criminalité en baisse dans le canton de Neuchâtel

Des chiffres en recul pour les infractions commises en 2025 dans le canton de Neuchâtel. Leur total recule de près de 5%. Le nombre de cas de violence baisse de 12%. Les crimes numériques diminuent de 22%.
La criminalité enregistre un recul dans le canton de Neuchâtel. C’est ce qu’indiquent les statistiques policières 2025 publiées lundi matin. Dans un communiqué, la Police neuchâtelois relève que le nombre global d’infractions baisse de 4,8% par rapport à l’année précédente. Au total, 14'191 infractions ont été commises en 2025, contre 14'966 l’année précédente. Un recul plus net que la moyenne nationale.
Le chef de la Police judiciaire neuchâteloise Simon Baechler se réjouit de cette évolution, qu’il attribue à plusieurs facteurs. Il rappelle que le canton a enregistré il y a quelques années des hausses significatives du nombre d’infractions et que cette baisse correspond à un retour de balancier.
Simon Baechler : « C’est un peu un mouvement à la stabilisation. »
Des chiffres qui reculent dans la plupart des domaines. Ainsi, le nombre d’infractions violentes baisse de 12% sur le plan cantonal, alors qu’il enregistre au contraire une légère hausse au niveau national. Le canton a enregistré 73 cas de violence grave, contre 65 en 2024. Une évolution qui est principalement le résultat de la nouvelle définition du viol introduite dans le code pénal en cours d’année 2024.Les cas de violence domestique ont légèrement diminué, passant de 700 à 678 cas signalés. Une relative stabilité qui montre, selon la Police neuchâteloise, que les actions de prévention portent leur fruit et que la parole s’est libérée. Il s’agit, selon Simon Baechler, de « faire en sorte que les victimes trouvent justice et trouvent un bon traitement à leur situation ». Le second plan d’action cantonale contre la violence domestique est en préparation et certaines mesures sont déjà en déploiement cette année.
Simon Baechler : « L’État travaille à un second plan d’action dans le domaine. »
Baisse de la cybercriminalité
Pour la première fois depuis qu’elle est enregistrée dans la statistique policière, la criminalité numérique affiche un recul, de 22%. Là aussi, la Police y voit la conséquence de l’intensification de ses actions dans le domaine, mais aussi d’une hausse globale de la vigilance de la population face à la cybercriminalité. « Les enquêtes de Police judiciaire aboutissent de plus en plus sur des auteurs qui commettent de nombreuses infractions », rappellent le responsable.
Simon Baechler : « C’est aussi toute la société qui est un peu plus vigilante. »
Le taux d’élucidation des infractions au code pénal est stable à Neuchâtel, à 45,3%. Il est légèrement plus élevé que la moyenne suisse. À l’inverse, le nombre d’infractions au code pénal par rapport à la population reste supérieur à la moyenne suisse, dans le canton de Neuchâtel. Mais même une baisse du nombre d’infractions ne signifie pas nécessairement une diminution du sentiment d’insécurité au sein de la population. Selon une étude récente, il est plus élevé que la situation réelle de la criminalité dans le canton.
« On a à cœur de faire en sorte que le sentiment d’insécurité soit apaisé », affirme Simon Baechler, « et plus en phase avec la criminalité réelle qui reste dans notre canton à un niveau tout à fait raisonnable. »
Simon Baechler : « On surévalue parfois le risque d’être victime. »
Le rapport exhaustif de la criminalité peut être consulté en ligne sur le site de la Police neuchâteloise. /jhi