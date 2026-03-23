Fermetures nocturnes de l’A5 entre Neuchâtel et Marin

Fermetures nocturnes de l’autoroute entre Neuchâtel et Marin. L’A5 sera fermée sur ce tronçon du 23 au 27 mars de 22 à 5 heures du matin, annonce ce lundi l’Office fédéral des routes (OFROU). « Les automobilistes devront sortir de l’autoroute et emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire », précise un communiqué. Ces fermetures nocturnes doivent permettre d’entreprendre des travaux de nettoyage et de maintenance des tunnels sous Neuchâtel. /comm-crb





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