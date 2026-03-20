Une visite médicale avant l’entrée à l’école de La Chaux-de-Fonds

Pour offrir un meilleur accueil des nouveaux élèves, le Cercle scolaire de La Chaux-de-Fonds introduit le formulaire médical pour les 4 ans. Objectif : détecter d’éventuels problèmes et permettre au personnel scolaire de s’y préparer.
Une visite chez le pédiatre pour les enfants avant leur entrée à l’école obligatoire à l’âge de 4 ans, afin de faire remplir par le médecin un formulaire médical. C’est ce que demande le Cercle scolaire de La Chaux-de-Fonds pour la rentrée du mois d’août. Les parents ont été prévenus en février 2025 déjà.
Ce passage au cabinet permet au médecin d’éventuellement détecter certaines choses, d’en parler avec les parents et de les orienter.
Dans le journal le Tourbillon du 26 février, Fabrice Demar, le directeur de secteur à l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds écrivait : « Ce contrôle préventif vise à détecter plus tôt les troubles, allergies ou difficultés particulières et à en informer l’école avant l’entrée en classe. »
Si les parents décident de donner à l’école les informations relatives à leur enfant avant la rentrée, cela permet au corps enseignant et au personnel qui gravite autour des classes, comme par exemple les assistants socio-éducatifs, de se préparer et d’être préparés. Le cas échéant, deux infirmières scolaires sont prêtes à dispenser des conseils et rappeler des gestes avant le premier jour d’école. Par exemple comment faire une injection en cas de crise d’allergie.
Olaf Makaci, chef du service santé et promotion de la santé : « C’est un protocole que les parents ont validé. »
L’idée, avec ce formulaire médical, c’est de pouvoir anticiper et offrir un meilleur accueil aux enfants, y compris dans les structures parascolaires. Quel que soit le cas de figure, c’est toujours aux parents que revient la décision.
Fabrice Demarle : « Quand on découvre des élèves qui ont besoin d’un accompagnement spécifique, les enseignants doivent prendre plus de temps pour ces élèves là au détriment des autres. »
Jusqu’à maintenant, ce formulaire médical existait pour les enfants dès 6 ans. C’est l’âge auquel on rentrait à l’école avant le passage au système Harmos en 2012-2013. « C’est la collaboration interservices qui a permis de mettre le doigt sur cette incohérence », explique Fabrice Demarle.
Fabrice Demarle : « C’est dans la collaboration avec le monde médical que l’école a pu mettre le doigts sur le fait que la visite médicale à 6 ans n’est plus adapté à l’entrée à l’école. »
Pour le chef du service de la santé de La Chaux-de-Fonds, Olaf Makaci, peu importe pourquoi le formulaire médical dès 4 ans n’a pas été mis en place en même temps que la réforme Harmos. Pour lui, ce qui compte, c’est aller de l’avant.
Olaf Makaci : « Prendre les choses en main pour que ce soit bien pour les familles, pour l’enfants et pour les enseignants aussi. »
Pour mettre en place ce formulaire médical dès 4 ans, les services de l’enseignement obligatoire, de santé et promotion de la santé et les pédiatres ont travaillé main dans la main.
En février 2025, quelques 330 formulaires ont été envoyé aux parents de futurs élèves. À ce jour, se réjouit Olaf Makaci, 250 questionnaires ont été retourné. Et le constat, c’est qu’à ce stade, la très grande majorité des enfants va très bien. /cwi