Une visite médicale avant l’entrée à l’école de La Chaux-de-Fonds

Une visite chez le pédiatre pour les enfants avant leur entrée à l’école obligatoire à l’âge de 4 ans, afin de faire remplir par le médecin un formulaire médical. C’est ce que demande le Cercle scolaire de La Chaux-de-Fonds pour la rentrée du mois d’août. Les parents ont été prévenus en février 2025 déjà.

Ce passage au cabinet permet au médecin d’éventuellement détecter certaines choses, d’en parler avec les parents et de les orienter.

Dans le journal le Tourbillon du 26 février, Fabrice Demar, le directeur de secteur à l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds écrivait : « Ce contrôle préventif vise à détecter plus tôt les troubles, allergies ou difficultés particulières et à en informer l’école avant l’entrée en classe. »

Si les parents décident de donner à l’école les informations relatives à leur enfant avant la rentrée, cela permet au corps enseignant et au personnel qui gravite autour des classes, comme par exemple les assistants socio-éducatifs, de se préparer et d’être préparés. Le cas échéant, deux infirmières scolaires sont prêtes à dispenser des conseils et rappeler des gestes avant le premier jour d’école. Par exemple comment faire une injection en cas de crise d’allergie.