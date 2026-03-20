Mise à l'enquête pour le Parc du chocolat Cailler à Broc

Le Parc du chocolat Caillier est mis à l'enquête. Le projet actualisé, présenté mercredi à Broc par l'association Gruyère-Chocolat, intègre les remarques émises par les autorités et les parties prenantes durant l’examen préalable. Il ambitionne de valoriser le « patrimoine culturel et industriel unique » du site et la fabrication du chocolat, dont la marque est propriété de Nestlé.

Directement accessible en train, le parc sera relié par une télécabine à un parking souterrain hors site, sur la zone dite « En Liaubon ». Il sera complété par une offre hôtelière « variée », devant inciter les touristes à prolonger leur séjour dans le district de la Gruyère.

Lancées dès la fin 2023, les procédures d’examen préalable ont permis de consulter les services et commissions compétentes de la commune de Broc, de l’Etat de Fribourg et de la Confédération, ainsi que les organisations de protection de la nature et de l’environnement.





Gros investissements

La réalisation est évaluée à 200 millions de francs. Un même montant est prévu pour le site du Liaubon (parking souterrain et hôtels). La société Jogne Invest va financer, construire et gérer le parc, le parking des voitures souterrain, le parking des bus touristiques ainsi que la télécabine.

Pour l’aspect hôtelier, plusieurs scénarios sont examinés et incluent la collaboration avec des groupes hôteliers. En fonction de la rapidité d’obtention des permis et de celle des travaux, les investisseurs ont pour objectif d’ouvrir une première étape dans le courant de 2030, avec 800’000 visiteurs par an initialement.

La mise à l’enquête concerne une modification du Plan d’aménagement local (PAL), la réalisation d’un Plan d’aménagement de détail (PAD), ainsi que dix demandes de permis de construire. La fabrique de Broc est probablement la plus ancienne fabrique de chocolat encore en activité au monde.

La commune attend des gains financier, Jean-Marc Horner, vice-syndic de Broc, s'exprime :

