Employé électrocuté au Petit-Martel

Accident de travail ce vendredi vers 9h dans la vallée des Ponts-de-Martel. Un employé de TransN intervenait dans une sous-station électrique située au Petit-Martel, lorsqu’il a été atteint par un arc électrique d’environ 20'000 volts. Secouru dans un premier temps par un de ses collègues de la compagnie de transports publics neuchâtelois, l’homme âgé de 38 ans, blessé, a ensuite été héliporté par la Rega vers un centre hospitalier universitaire romand. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances exactes de cet accident. /comm-sbm