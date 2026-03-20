Employé électrocuté au Petit-Martel

Un collaborateur de l’entreprise de transports publics neuchâtelois TransN a été atteint par ...
Employé électrocuté au Petit-Martel

Un collaborateur de l’entreprise de transports publics neuchâtelois TransN a été atteint par un arc électrique d’environ 20'000 volts vendredi matin. Il a été héliporté vers un hôpital universitaire romand.

Un employé de TrasnN a été victime d'une électrocution ce vendredi matin au Petit-Martel. (Photo d'archives)  Un employé de TrasnN a été victime d'une électrocution ce vendredi matin au Petit-Martel. (Photo d'archives) 

Accident de travail ce vendredi vers 9h dans la vallée des Ponts-de-Martel. Un employé de TransN intervenait dans une sous-station électrique située au Petit-Martel, lorsqu’il a été atteint par un arc électrique d’environ 20'000 volts. Secouru dans un premier temps par un de ses collègues de la compagnie de transports publics neuchâtelois, l’homme âgé de 38 ans, blessé, a ensuite été héliporté par la Rega vers un centre hospitalier universitaire romand. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances exactes de cet accident. /comm-sbm


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