Michelin publie une carte des plus beaux villages de Suisse

A l'ère numérique, Michelin continue de vendre 2 millions de cartes routières par an et « pas seulement à des seniors à la retraite ». Parmi ses acheteurs, 68% sont des actifs. « Les jeunes aussi s'emparent de nos cartes. Certains influenceurs, comme Léna Situations et ses plus de 4 millions de followers, se mettent en scène avec elles », a ajouté Philippe Sablayrolles.





Les plus beaux villages de Suisse à l’honneur

L’association des plus beaux Villages de Suisse, fondée en 2015, compte 56 communes, dont 21 en Suisse romande, 23 en Suisse alémanique, sept dans la partie italophone du pays et cinq dans la partie romanche. Le premier village labellisé a été Poschiavo (GR). L'entité possède deux labels. Le premier recense les 50 plus beaux Villages suisses et le second décombre six cités historiques, comme Soleure ou Porrentruy.

Pour rejoindre le réseau, les villages doivent être particulièrement beaux et bien entretenus, et respecter les critères stricts de la charte de qualité.