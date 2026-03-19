Michelin publie une carte des plus beaux villages de Suisse

Après la France et l'Espagne, le guide Michelin propose dès vendredi une carte thématique des plus beaux villages de Suisse. Née d'un partenariat avec l'association « Les plus beaux Villages de Suisse », la publication recense 56 localités dans 19 cantons. Elle a été présentée ce jeudi à Neuchâtel.
Les plus beaux villages de Suisses répertoriés dans une même carte thématique. Elle a été présentée jeudi à Neuchâtel par l’Association « Les plus beaux villages de Suisse » et Michelin, qui se sont alliés pour ce projet. La carte compte au total 56 villages dont 21 en Suisse romande. À Neuchâtel deux localités sont labélisées par l’association, il s’agit du Landeron et de Valangin. « C’est un honneur pour la commune de Neuchâtel », se réjouis Jonathan Gretillat, conseillé communal en charge du tourisme de Neuchâtel. « On a la chance de pouvoir faire rayonner notre village de Valangin à l’échelle Suisse ». Un atout touristique certain selon ce dernier.
Jonathan Gretillat : « Les cartes sont des outils plus qu’utilitaires. »
La carte thématique née de la collaboration entre l’association et Michelin répertorie aussi les plus beaux villages lacustres comme par exemple Ascona (TI), viticoles à l'image de St-Saphorin (VD), de montagne (Splügen dans les Grisons) ou spirituels comme Trogen (AE). Elle propose également des suggestions d'itinéraires cyclables dans les Préalpes vaudoises et des croisières sur le lac de Bienne. Une sélection de 54 restaurants issus du célèbre Guide Michelin est signalée à proximité des lieux classés.
Un objet encore en vogue
Miser sur une carte papier pour favoriser le tourisme peut sembler un peu désuet à l’heure de la digitalisation. Un avis que ne partage pas Philippe Sablayrolles, chef cartographe de Michelin, qui a fait le déplacement depuis Paris pour la conférence de presse. « La carte a changée de fonction », a-t-il déclaré.
Philippe Sablayrolles : « Ce n’est plus un outil de guidage. »
A l'ère numérique, Michelin continue de vendre 2 millions de cartes routières par an et « pas seulement à des seniors à la retraite ». Parmi ses acheteurs, 68% sont des actifs. « Les jeunes aussi s'emparent de nos cartes. Certains influenceurs, comme Léna Situations et ses plus de 4 millions de followers, se mettent en scène avec elles », a ajouté Philippe Sablayrolles.
Les plus beaux villages de Suisse à l’honneur
L’association des plus beaux Villages de Suisse, fondée en 2015, compte 56 communes, dont 21 en Suisse romande, 23 en Suisse alémanique, sept dans la partie italophone du pays et cinq dans la partie romanche. Le premier village labellisé a été Poschiavo (GR). L'entité possède deux labels. Le premier recense les 50 plus beaux Villages suisses et le second décombre six cités historiques, comme Soleure ou Porrentruy.
Pour rejoindre le réseau, les villages doivent être particulièrement beaux et bien entretenus, et respecter les critères stricts de la charte de qualité.
Kevin Quattropani : « Pour nous l’harmonie c’est le critère numéro 1.»
« L'authenticité et l'aspect historique sont également des critères fondamentaux, tout comme la volonté politique de la commune de se mettre en réseau au niveau international », a précisé l'association. /ATS-crb