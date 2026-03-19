Les lattes de ski de fond sont définitivement rangées

La dameuse est définitivement retournée au garage : les pistes du Centre nordique de La Vue-des-Alpes Tête de Ran ont été ouvertes 79 jours cet hiver ; elles ont été tracées pour la dernière fois ce mercredi. Neuchâtel Ski de fond peut se réjouir de ce bilan qui cache une autre réalité. La faîtière comprend neuf centres nordiques qui assurent, en cas d’enneigement idéal, le traçage de 360 kilomètres de pistes sur sol neuchâtelois. Ce réseau est très conséquent, son redimensionnement semble s’imposer : la nature dicte les règles et l’irrégularité de l’enneigement sur la chaîne jurassienne modifie la donne. Toutes les pistes du réseau neuchâtelois n’ont pas bénéficié d’un enneigement adéquat, durant l’hiver. À 1'300 mètres d’altitude, le centre de La Vue-des-Alpes Tête de Ran reste le plus fréquenté du canton et il bénéficie d’une situation privilégiée. Au Centre de la Brévine, les pistes de ski de fond ont été ouvertes 59 jours, soit 20 de moins qu’à La Vue-des-Alpes. En d’autres endroits, on parle de 15 à 20 jours d’ouverture. L’exemple de cet hiver est frappant. Pour le président de Neuchâtel Ski de fond, Jean-Pierre Leuenberger, le réseau doit être redimensionné selon une réflexion entreprise avant le début de la saison : « Il nous paraît toutefois difficile aujourd’hui d’éliminer ou d’abandonner certains centres. On peut en revanche imaginer que ceux-ci soient redimensionnés et deviennent beaucoup plus petits. C’est ce que nous avons essayé de faire cet hiver aux Cernets et à Sommartel en offrant des boucles de 3 à 4 kilomètres. ». L'expérience menée sur ces deux sites est concluante : « L’idée était bonne. Il y avait de la neige, mais à Sommartel, en termes de fréquentation nous sommes restés sur notre faim. »