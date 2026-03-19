Le MIH rouvrira durant les vacances de Pâques

Fermé depuis le 3 novembre au public pour des travaux de rénovation, le Musée international ...
Le MIH rouvrira durant les vacances de Pâques

Fermé depuis le 3 novembre au public pour des travaux de rénovation, le Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds a annoncé sa réouverture pour le 10 avril. La réfection du hall d’accueil et la percée de la liaison avec le Musée d’histoire voisin ont été menées à bien.

Le MIH rouvrira le 10 avril (photo : archives). Le MIH rouvrira le 10 avril (photo : archives).

Une parenthèse se clôt au Musée international d’horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds. L’institution annonce ce jeudi que sa réouverture au public sera effective au 10 avril, pendant les vacances de Pâques. Le musée était fermé depuis le 3 novembre 2025 afin de rénover le hall d’accueil ainsi que d’effectuer la percée avec le Musée d’histoire voisin. « Les travaux extérieurs de réfection de l’étanchéité et de revalorisation du parc, comme l’installation du café des musées, se poursuivent », précise l’institution dans son communiqué. Et d’ajouter que les 114 pièces de collection envoyées à Shanghai en Chine pour l’exposition « Touching infinity : Art beyond Time », sont de retour dans leur écrin à La Chaux-de-Fonds et seront visibles dès la réouverture des portes le 10 avril. /comm-crb


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