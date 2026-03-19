L’échangeur de Vauseyon sera fermé à la circulation dans les deux sens ce dimanche 22 mars toute la journée, de 8h à 17h30. Les travaux de coupes de bois sécuritaires dans les gorges du Seyon nécessitent cette fermeture, communique l’Office fédéral des routes. Mais l’autoroute restera ouverte dans les gorges du Seyon. /comm-vco
L'échangeur de Vauseyon fermé ce dimanche
Des travaux de coupes de bois sécuritaires menés par l'Ofrou entraînent la fermeture de ce ...
RTN
Actualités suivantes
Articles les plus lus
La Foire du Livre s’offre une pause cette année et quitte Le Locle
Région • Actualisé le 19.03.2026 - 10:37
La Foire du Livre s’offre une pause cette année et quitte Le Locle
Région • Actualisé le 19.03.2026 - 10:37