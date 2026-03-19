L'échangeur de Vauseyon fermé ce dimanche

Des travaux de coupes de bois sécuritaires menés par l'Ofrou entraînent la fermeture de ce ...
L'échangeur de Vauseyon fermé ce dimanche

Des travaux de coupes de bois sécuritaires menés par l'Ofrou entraînent la fermeture de ce tronçon routier le 22 mars prochain. 

L'échangeur de Vauseyon sera fermé à la circulation ce dimanche 22 mars (photo : Google maps). L'échangeur de Vauseyon sera fermé à la circulation ce dimanche 22 mars (photo : Google maps).

L’échangeur de Vauseyon sera fermé à la circulation dans les deux sens ce dimanche 22 mars toute la journée, de 8h à 17h30. Les travaux de coupes de bois sécuritaires dans les gorges du Seyon nécessitent cette fermeture, communique l’Office fédéral des routes. Mais l’autoroute restera ouverte dans les gorges du Seyon. /comm-vco


 

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