L'échangeur de Vauseyon fermé ce dimanche

L’échangeur de Vauseyon sera fermé à la circulation dans les deux sens ce dimanche 22 mars toute la journée, de 8h à 17h30. Les travaux de coupes de bois sécuritaires dans les gorges du Seyon nécessitent cette fermeture, communique l’Office fédéral des routes. Mais l’autoroute restera ouverte dans les gorges du Seyon. /comm-vco