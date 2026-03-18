Plus d’un million pour le sport au Landeron

C’est un investissement significatif en faveur des infrastructures sportives qui est demandé au législatif du Landeron. Jeudi soir, le Conseil général du village de l’Entre-deux-Lacs se prononce sur un crédit d’engagement destiné à rénover les infrastructures sportives extérieures du Centre scolaire des Deux Thielles (C2T). La somme totale demandée atteint 1 million 309'100 francs. L’amortissement et la charge d’intérêts seraient payés pour un quart par la Commune, pour trois quarts par l’EOREN (École obligatoire région Neuchâtel). En cas de oui, une demande de subventions en faveur de ce projet sera formulée auprès de l’État de Neuchâtel concept des infrastructures sportives d'importance cantonale et régionale. Le projet comprend deux volets.

Premièrement, il s’agit de rénover toutes les infrastructures sportives extérieures, de la sous-construction jusqu’au revêtement. Pour l’occasion, la nature des surfaces proposées à la population va être modifiée. Dans l’avenir, le site du C2T proposera trois terrains multisports, une zone d’exercice à l’air libre, une piste de sprint 60m et 80m, une piste de saut en longueur et une zone de délassement avec deux tables de ping-pong. Après une consultation interne, des installations peu utilisées ou qui peuvent prendre place à l’intérieur (barres parallèles, saut en hauteur) ont été abandonnées.



Deuxième partie du projet : la sécurité. Il s’agit de poser une clôture et de remplacer les cylindres mécaniques par des serrures électroniques, à l’extérieur comme pour l’accès des bâtiments scolaires.







Une structure ancienne

Si une ambitieuse intervention de ce type est réclamée aujourd’hui, c’est parce que les infrastructures du C2T sont anciennes. Le centre scolaire a été inauguré en août 1991. Depuis, seuls des travaux d’entretien courant ont été menés sur les terrains de sport extérieurs. Conséquence : les installations sont devenues « obsolètes », selon le rapport du Conseil communal, qui juge qu’elles ne permettent plus la pratique du sport « dans des conditions de sécurité optimales ».Par ailleurs, l’exécutif juge que le remplacement des serrures répond à une double exigence : une question de sécurité d’abord, mais aussi un aspect de logistique courante. L’utilisation de cylindres électroniques devrait simplifier la gestion du prêt des clés. /jhi

