Le bénéfice net du Swatch Group a chuté de près de 90% en 2025

Le franc fort plombe les affaires du Swatch Group. Le groupe horloger biennois a présenté ce mercredi ses résultats pour 2025. Il a dégagé un bénéfice net de 25 millions de francs. C'est presque 90% de moins que l'année précédente. Une situation qui s'explique par de nombreux facteurs, comme la volonté de maintenir les capacités de production ou l'instauration de droits de douane.

Le patron de la firme, Nick Hayek, se montre néanmoins confiant quant aux résultats 2026 en raison de l’accélération des ventes ces trois premiers mois. S'il extrapole un bénéfice de 500 à 600 millions de francs pour l'ensemble de l'exercice, contre 25 millions l'an passé, il se dit conscient que son entreprise pourrait ne pas y parvenir en raison de la guerre au Moyen-Orient et du franc fort.

« Au vu de la performance de notre groupe au deuxième semestre et au dernier trimestre 2025, notre objectif est celui-là (500 à 600 millions de francs de résultat net, ndlr), mais peut-être arriveront nous à plus, peut-être à moins », a-t-il dit mercredi à l'agence AWP en prenant pour exemple un possible prolongement du conflit au Moyen-Orient ou les problèmes posés par le franc fort.

« Je parle en tant que dirigeant d'une entreprise industrielle qui donne un message positif à ses membres et qui est confiant que le groupe peut réaliser cela », a-t-il ajouté.





Les magasins restent ouverts au Moyen-Orient

Devant la presse réunie à Bienne pour la présentation du rapport annuel 2025, M. Hayek avait affirmé plus tôt que la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran avait un impact sur les affaires de Swatch au Moyen-Orient où le groupe a « une position forte ». Il n'est pour autant pas question pour l'heure de changer de stratégie et de quitter les pays du Golfe affectés, selon le directeur général.

« Swatch compte 208 boutiques dans la région sans compter l'Arabie saoudite et celles-ci sont toutes ouvertes. Elles emploient de la main-d'oeuvre locale », a-t-il fait savoir.

A ses yeux, les touristes vont se tourner vers l'Europe pour leurs voyages désormais, ce qui pourrait compenser la baisse des ventes au Moyen-Orient. « Nous serons là », a affirmé le dirigeant.

Précisant que les ventes de Swatch ont grossi de 4,0% en monnaie locale au Moyen-Orient en ce début d'année, il a soutenu que « le franc fort pose davantage problème que la guerre », appelant une fois de plus la Banque nationale suisse (BNS) à « prendre conscience de ce problème qui met en péril l'industrie suisse » afin que des solutions puissent être discutées.