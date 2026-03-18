« Faites-nous rire » : Nathalie Devantay connait ses limites

Connaître ses limites, voilà une sagesse universelle, que l’on oublie soigneusement au quotidien. Nathalie Devantay en fait une démonstration aussi lucide qu’hilarante : que ce soit en sport, en cuisine ou dans la vie de tous les jours, chacun possède son propre plafond de verre — parfois très bas. Car si l’on sait pertinemment que le saut en hauteur ou la pizza XXL ne sont pas faits pour nous, il y a toujours cette petite voix (très persuasive) qui nous pousse à essayer quand même. En Suisse, près de 60 % des adultes déclarent vouloir adopter un mode de vie plus sain, mais une grande partie admet aussi avoir du mal à résister aux excès du quotidien. La théorie, oui. La deuxième part de gâteau, surtout.

Mais derrière les blagues, Nathalie Devantay met le doigt sur une réalité bien plus profonde : nos limites sont souvent moins liées à nos capacités qu’à notre capacité à les accepter. Entre ambition et tentation, le combat est permanent — et rarement gagné par la raison. Faut-il pour autant sortir de sa zone de confort à tout prix ? Pas sûr. Comme notre humoriste le souligne avec malice, si elle porte ce nom, c’est peut-être justement parce qu’on y est bien.

À l’heure où la performance est valorisée partout, apprendre à dire non — à une descente trop raide, à des tripes douteuses ou à une part de gâteau en trop — devient presque un acte de résistance. Ou, plus simplement, une preuve qu’on se connaît un peu trop bien.