« Faites-nous rire » : Nathalie Devantay connait ses limites

Connaître ses limites, voilà une sagesse universelle, que l’on oublie soigneusement au quotidien. Nathalie Devantay en fait une démonstration aussi lucide qu’hilarante : que ce soit en sport, en cuisine ou dans la vie de tous les jours, chacun possède son propre plafond de verre — parfois très bas. Car si l’on sait pertinemment que le saut en hauteur ou la pizza XXL ne sont pas faits pour nous, il y a toujours cette petite voix (très persuasive) qui nous pousse à essayer quand même. En Suisse, près de 60 % des adultes déclarent vouloir adopter un mode de vie plus sain, mais une grande partie admet aussi avoir du mal à résister aux excès du quotidien. La théorie, oui. La deuxième part de gâteau, surtout.
Mais derrière les blagues, Nathalie Devantay met le doigt sur une réalité bien plus profonde : nos limites sont souvent moins liées à nos capacités qu’à notre capacité à les accepter. Entre ambition et tentation, le combat est permanent — et rarement gagné par la raison. Faut-il pour autant sortir de sa zone de confort à tout prix ? Pas sûr. Comme notre humoriste le souligne avec malice, si elle porte ce nom, c’est peut-être justement parce qu’on y est bien.
À l’heure où la performance est valorisée partout, apprendre à dire non — à une descente trop raide, à des tripes douteuses ou à une part de gâteau en trop — devient presque un acte de résistance. Ou, plus simplement, une preuve qu’on se connaît un peu trop bien.
La semaine prochaine, David Charles vient faire le show avec son alter ego MC Roger. « Faites-nous rire », c’est tous les mercredis, à 7h45, dans « La Matinale ». /rde