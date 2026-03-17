La boucherie Schneiter voit triple et s’installe à Cernier et au Locle

Le boucher installé depuis dix ans à La Chaux-de-Fonds a déménagé son laboratoire du sous-sol ...
La boucherie Schneiter voit triple et s’installe à Cernier et au Locle

Le boucher installé depuis dix ans à La Chaux-de-Fonds a déménagé son laboratoire du sous-sol d’Hall’titude dans des locaux plus grands au Val-de-Ruz. Il ouvrira très prochainement deux nouveaux points de vente. Le patron mise sur « la qualité » et « les produits régionaux » pour faire face à la diminution de la consommation de viande.

Johnny Schneiter dans son point de vente du marché couvert Hall'titude. Johnny Schneiter dans son point de vente du marché couvert Hall'titude.

Les Suisses mangent peut-être moins de viande, mais les carnivores du Val-de-Ruz et du Locle pourront très bientôt se fournir chez un nouveau boucher. Présente depuis dix ans à La Chaux-de-Fonds, l’entreprise Schneiter va ouvrir deux nouveaux points de vente. Le premier dès lundi prochain à Cernier, sur le site d’Evologia, dans le nouveau bâtiment qui accueillera notamment l’épicerie de la coopérative D/Clic terroirs. Et l’autre au Locle, dans les locaux de l’ancienne boucherie centrale, rue du Pont 4, dès le 1er avril prochain. Le déplacement du laboratoire de l’entreprise, qui a déménagé du sous-sol du marché couvert Hall’titude dans des locaux plus grands sur le site vaudruzien, accompagne ce développement. « Les gens mangent peut-être un peu moins de viande, mais souhaitent davantage de qualité. Il faut innover, fabriquer maison, faire régional. Dans ces conditions, il y a de l’avenir », assure le patron Johnny Scheiter, qui compte engager deux collaborateurs supplémentaires (12 au total). 

Johnny Schneiter : « Les gens ont moins le temps de cuisiner, donc il faut plus leur préparer les choses, avec des marinades, des épices, des nouveautés. »

Ecouter le son

Quelque « 80% des produits » proposés par Schneiter sont fabriqués avec de la viande régionale, déclare le patron. Avec le développement de la boucherie chaux-de-fonnière, les communes de Val-de-Ruz et du Locle comptent désormais trois bouchers chacune. /vco


 

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