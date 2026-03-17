La boucherie Schneiter voit triple et s’installe à Cernier et au Locle

Les Suisses mangent peut-être moins de viande, mais les carnivores du Val-de-Ruz et du Locle pourront très bientôt se fournir chez un nouveau boucher. Présente depuis dix ans à La Chaux-de-Fonds, l’entreprise Schneiter va ouvrir deux nouveaux points de vente. Le premier dès lundi prochain à Cernier, sur le site d’Evologia, dans le nouveau bâtiment qui accueillera notamment l’épicerie de la coopérative D/Clic terroirs. Et l’autre au Locle, dans les locaux de l’ancienne boucherie centrale, rue du Pont 4, dès le 1er avril prochain. Le déplacement du laboratoire de l’entreprise, qui a déménagé du sous-sol du marché couvert Hall’titude dans des locaux plus grands sur le site vaudruzien, accompagne ce développement. « Les gens mangent peut-être un peu moins de viande, mais souhaitent davantage de qualité. Il faut innover, fabriquer maison, faire régional. Dans ces conditions, il y a de l’avenir », assure le patron Johnny Scheiter, qui compte engager deux collaborateurs supplémentaires (12 au total).