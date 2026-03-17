La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et le Locle, illuminés pour la bonne cause.

Illuminations solidaires dans le canton de Neuchâtel. Durant le printemps 2026, la gare de La Chaux-de-Fonds et les Hôtels de ville de Neuchâtel et du Locle seront illuminés à trois reprises pour mettre en lumière trois causes majeures.

La première date d’illumination sera le 21 mars à l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. Les trois bâtiments officiels seront couverts de bleu et de jaune, à l’initiative de l’association ART21. La seconde date sera celle du 28 mars, cette fois-ci avec un éclairage de couleur jaune dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l’endométriose. L’association S-Endo sera mise en valeur afin de marquer ses dix ans d’engagement en Suisse en faveur des femmes atteintes d’endométriose. Et pour finir, les 1er et 2 avril, lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, les bâtiments se pareront de bleu pour s’inscrire dans le mouvement international « Light it blue » de sensibilisation, porté par l’association Autisme Neuchâtel. Cette dernière mise en lumière durera deux jours afin de marquer les 15 ans du mouvement. « Toutes les illuminations sont assurées par Viteos, gestionnaire de réseau de distribution des trois communes », nous apprend ce mardi dans un communiqué. /comm-rle