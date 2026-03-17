Gilles Crelier a des idées plein la tête

À peine élu, et déjà des idées plein la tête. Gilles Crelier vient de reprendre la présidence de l’association des commerçants Neuchâtel Centre. Il succède à Bernard Schneider, en poste pendant quatre ans. Le reste du comité a aussi été en partie renouvelé. La nouvelle équipe souhaite dans un premier temps augmenter le nombre de ses membres. Ils sont actuellement près de 150.

Tenancier du Bar de l’Univers et candidat au Conseil communal de la ville lors des dernières élections, Gilles Crelier a indiqué mardi dans La Matinale que les défis étaient nombreux. « Je crois qu’on arrive dans une période où il faut élargir un peu le cahier des charges de l’association. » Le nouveau président souhaite davantage s’approcher des politiques et discuter avec les autorités communales, cantonales et le législatif de la ville. Gilles Crelier estime « qu’il faut qu’on s’adresse aussi maintenant à un public plus jeune, parce que les modes de consommation ont énormément changé. »

Gilles Crelier ne parle pas de mort du centre-ville de Neuchâtel, mais « d’un centre-ville qui s’endort. (…) Aujourd’hui on a beaucoup de vitrines vides, c’est vrai. Mais on a aussi des commerces qui arrivent et des commerces qui sont toujours là. » Et pour Gilles Crelier, rien n’est perdu, mais c’est le moment de faire quelque chose. Et ce quelque chose se traduit par de multiples animations. À son avis, plutôt que de mettre sur pied deux ou trois grandes animations, comme la Quinzaine neuchâteloise, il devrait régulièrement « se passer des choses sans forcément que le public en soit informé à l'avance, mais qu’il se passe des choses par-ci, des choses par-là. » Son idée est de faire revivre de manière moins ponctuelle, mais plus régulière le centre-ville. Gilles Crelier songe aussi à amener davantage de culture dans l’association, même si elle reste avant tout une association de commerçants. Son souhait : « Que les gens viennent et repartent en se disant : c’était super aujourd’hui en ville. » /sma