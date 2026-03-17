Campagne de prévention routière pour marquer les esprits

Une campagne de prévention routière, visant à marquer les esprits et à provoquer une prise de conscience, a été lancée dans le canton de Neuchâtel. L'objectif est de sensibiliser les conducteurs aux conséquences de leur imprudence sur les professionnels qui interviennent sur et aux abords des routes.
Les services d’entretiens et d’interventions des routes sont exposés quotidiennement à des risques importants. La campagne visuelle, menée par le canton et l'établissement Nevia, chargé de l’entretien des routes nationales N5 et N20, sera déployée toute l'année, dès la mi-mars, peut-on lire dans le communiqué diffusé mardi. Les conducteurs seront sensibilisés par des visuels et des phrases-chocs comme « Ton imprudence vaut-elle ma vie? » « Ton message, vaut-il ma vie? » « Ton retard, vaut-il ma vie? »
« La diffusion sera large et répétée afin d’ancrer durablement le message dans les esprits. Cette stratégie vise à toucher l’ensemble des usagères et des usagers de la route, professionnels ou non, au volant de véhicules à quatre roues ou à deux roues », a précisé le canton.
Chaque jour, des professionnels, comme des agents d’entretien, des ouvriers de chantier, des spécialistes techniques ou des membres des services d’urgence interviennent à proximité immédiate du trafic, de jour comme de nuit. « Ils sont exposés à des risques, souvent sous-estimés par les conducteurs, comme l'inattention due à la distraction liée au téléphone portable, la vitesse inadaptée ou le non-respect de la signalisation temporaire », peut-on lire dans le communiqué.
L’ensemble des communes du canton est également invité à relayer cette campagne de prévention routière, qui vient compléter les nombreuses mesures déjà mises en place pour renforcer la sécurité des professionnels de l’intervention et des travaux routiers. Parmi celles-ci figure notamment la réalisation d’un flyer explicatif du bon comportement à adopter à proximité des chantiers. /ATS