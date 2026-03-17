Bilan 2025 du SCAN : Excès de vitesse en tête des retraits de permis

La vitesse reste la principale infraction routière dans le canton de Neuchâtel. En 2025, elle a entraîné près d’une décision administrative sur deux, selon le bilan du Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN).

Au total, la commission administrative a rendu 5'015 décisions durant l’année. Parmi elles, 2'332 concernent des excès de vitesse, soit 47 % des cas. Loin derrière, l’inattention au volant arrive en deuxième position avec 490 mesures (10 %), devant la conduite en état d’ébriété, qui totalise 407 décisions (8 %). Cette hiérarchie se répète pour la troisième année consécutive.