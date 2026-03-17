Bilan 2025 du SCAN : Excès de vitesse en tête des retraits de permis

Le canton de Neuchâtel a prononcé 5'015 mesures administratives en 2025, indique le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) dans son bilan annuel. Près de la moitié concernent des excès de vitesse, loin devant l’inattention et l’alcool au volant.
La vitesse reste la principale infraction routière dans le canton de Neuchâtel. En 2025, elle a entraîné près d’une décision administrative sur deux, selon le bilan du Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN).
Au total, la commission administrative a rendu 5'015 décisions durant l’année. Parmi elles, 2'332 concernent des excès de vitesse, soit 47 % des cas. Loin derrière, l’inattention au volant arrive en deuxième position avec 490 mesures (10 %), devant la conduite en état d’ébriété, qui totalise 407 décisions (8 %). Cette hiérarchie se répète pour la troisième année consécutive.
Retraits de permis et avertissements fréquents
Dans le détail, les mesures prononcées se traduisent surtout par des retraits de permis (1'847 cas, soit 37 %) et des avertissements (1'809 cas, 36 %). À cela s’ajoutent 633 interdictions de conduire en Suisse (13 %), ainsi que d’autres décisions liées à des situations particulières.
Ces chiffres reflètent une tendance également observée à l’échelle nationale, où la vitesse excessive demeure la première cause d’infractions entraînant des sanctions administratives, selon un communiqué du SCAN. /comm-mlm