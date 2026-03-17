A la découverte du jeu avec Biblioweekend

C’est le jeu qui sera mis à l’honneur de cette 5e édition nationale du Biblioweekend. Du 27 au 29 mars, un peu plus de vingt bibliothèques du canton ouvriront exceptionnellement leurs portes, afin de faire découvrir une autre facette de ces institutions au public. Il sera évidemment possible de profiter des nombreux livres, mais ce sera le jeu qui sera mis en avant sous toutes ses formes. A La Chaux-de-Fonds, deux bibliothèques participent à ce Biblioweekend. « Il y aura notre traditionnel cache-cache géant, un tournoi de Warhammer, un de Mahjong et un de Mario Kart à la Bibliothèque de la Ville », explique Joël Jornod, directeur des bibliothèques et des archives de La Chaux-de-Fonds.





Le Biblioweekend tombe cette année en même temps que Ludesco. L’association a donc saisi l’opportunité de faire un partenariat avec la manifestation, afin de ne pas se concurrencer. Une collaboration qui paraissait évidente pour Joël Jornod. « C’est un jeu où tout le monde est gagnant », surtout avec le thème choisi pour cette édition.