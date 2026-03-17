A la découverte du jeu avec Biblioweekend

Biblioweekend revient pour sa 5e édition nationale du 27 au 29 mars. Le jeu sera au centre ...
A la découverte du jeu avec Biblioweekend

Biblioweekend revient pour sa 5e édition nationale du 27 au 29 mars. Le jeu sera au centre de toutes les activités prévues dans le canton de Neuchâtel. Un rallye, un cache-cache géant et un Mario Kart sont notamment au programme. 

Voici à quoi ressemblent les affiches du Biblioweekend 2026. Voici à quoi ressemblent les affiches du Biblioweekend 2026.

C’est le jeu qui sera mis à l’honneur de cette 5e édition nationale du Biblioweekend. Du 27 au 29 mars, un peu plus de vingt bibliothèques du canton ouvriront exceptionnellement leurs portes, afin de faire découvrir une autre facette de ces institutions au public. Il sera évidemment possible de profiter des nombreux livres, mais ce sera le jeu qui sera mis en avant sous toutes ses formes. A La Chaux-de-Fonds, deux bibliothèques participent à ce Biblioweekend. « Il y aura notre traditionnel cache-cache géant, un tournoi de Warhammer, un de Mahjong et un de Mario Kart à la Bibliothèque de la Ville », explique Joël Jornod, directeur des bibliothèques et des archives de La Chaux-de-Fonds.


Le Biblioweekend tombe cette année en même temps que Ludesco. L’association a donc saisi l’opportunité de faire un partenariat avec la manifestation, afin de ne pas se concurrencer. Une collaboration qui paraissait évidente pour Joël Jornod. « C’est un jeu où tout le monde est gagnant », surtout avec le thème choisi pour cette édition.

Joël Jornod : « C’est vraiment une très bonne entente. »

Ecouter le son

Du côté de Neuchâtel, des activités diverses sont aussi au programme, afin de partir à la découverte du jeu. Samedi, un rallye inter-bibliothèques se déroulera dans le centre-ville. « Les participants devront répondre à des questions, avec à la clé des prix à gagner », décrit Céline Zuber, médiatrice culturelle à la bibliothèque publique de Neuchâtel. Ce parcours a été organisé en collaboration avec la Tour du Fantastique. La Guilde de la Tour proposera et animera des jeux dans l’univers du fantastique à la bibliothèque Pestalozzi. Finalement, à Bibliomonde, des lectures et des jeux en différentes langues sont proposés tout au long du week-end. /lmo

Céline Zuber : « Le cœur de notre programme est la collaboration. »

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes fermé dans les deux sens

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes fermé dans les deux sens

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 17:15

Bilan 2025 du SCAN : Excès de vitesse en tête des retraits de permis

Bilan 2025 du SCAN : Excès de vitesse en tête des retraits de permis

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 17:15

La synagogue de La Chaux-de-Fonds sous vidéosurveillance

La synagogue de La Chaux-de-Fonds sous vidéosurveillance

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 16:15

Les CCT étendues doivent primer sur les salaires minimaux cantonaux

Les CCT étendues doivent primer sur les salaires minimaux cantonaux

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 15:47

Articles les plus lus

Gilles Crelier a des idées plein la tête

Gilles Crelier a des idées plein la tête

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 14:00

Les CCT étendues doivent primer sur les salaires minimaux cantonaux

Les CCT étendues doivent primer sur les salaires minimaux cantonaux

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 15:47

La synagogue de La Chaux-de-Fonds sous vidéosurveillance

La synagogue de La Chaux-de-Fonds sous vidéosurveillance

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 16:15

A la découverte du jeu avec Biblioweekend

A la découverte du jeu avec Biblioweekend

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 16:45

La boucherie Schneiter voit triple et s’installe à Cernier et au Locle

La boucherie Schneiter voit triple et s’installe à Cernier et au Locle

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 12:00

Gilles Crelier a des idées plein la tête

Gilles Crelier a des idées plein la tête

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 14:00

Les CCT étendues doivent primer sur les salaires minimaux cantonaux

Les CCT étendues doivent primer sur les salaires minimaux cantonaux

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 15:47

La synagogue de La Chaux-de-Fonds sous vidéosurveillance

La synagogue de La Chaux-de-Fonds sous vidéosurveillance

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 16:15

Theodora, Gorillaz, Katy Perry, The Cure et Orelsan à Paléo

Theodora, Gorillaz, Katy Perry, The Cure et Orelsan à Paléo

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 10:57

Campagne de prévention routière pour marquer les esprits

Campagne de prévention routière pour marquer les esprits

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 11:01

La boucherie Schneiter voit triple et s’installe à Cernier et au Locle

La boucherie Schneiter voit triple et s’installe à Cernier et au Locle

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 12:00

Gilles Crelier a des idées plein la tête

Gilles Crelier a des idées plein la tête

Région    Actualisé le 17.03.2026 - 14:00