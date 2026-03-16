Veronica Fusaro prête à conquérir l’Eurovision avec « Alice »

Figure de la scène pop alternative suisse, Veronica Fusaro s’apprête à relever un nouveau défi dans une carrière déjà bien lancée : représenter la Suisse au prochain concours Eurovision de la chanson. Avec « Alice », un titre intense aux accents rock, la chanteuse bernoise propose une chanson à la fois énergique et engagée. Le morceau raconte l’histoire d’une femme dont les limites personnelles sont dépassées, évoquant différentes formes de violence, parfois invisibles, comme le contrôle ou l’abus de pouvoir. « Alice, ça peut être votre sœur, votre mère, ou même votre voisine », explique l’artiste, qui souhaite avant tout transmettre une émotion et ouvrir une réflexion à travers sa musique.

Avant de s’envoler pour Vienne, où la Suisse participera à la deuxième demi-finale le 14 mai 2026, Veronica Fusaro savoure l’expérience tout en se préparant à l’ampleur de l’événement. L’Eurovision, devenu un spectacle mondial suivi par des millions de téléspectateurs, demande une préparation intense, tant sur le plan musical que scénique. Si les détails de la mise en scène restent encore secrets, la chanteuse promet un univers fidèle à l’atmosphère de la chanson.

L’Eurovision reste une compétition, et Veronica Fusaro ne cache pas son envie d’emmener « Alice » le plus loin possible dans le concours. L’artiste bernoise n’en oublie de se concentrer sur l’essentiel : partager avec le public européen et vivre pleinement cette aventure unique.