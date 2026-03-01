Une faîtière pour les fêtes neuchâteloises

L’union fait la force ! Un constat qui a motivé les grandes fêtes populaires du canton de Neuchâtel à se fédérer au sein de l’Association des fêtes neuchâteloises. La structure, créée le 4 mars, a été présenté mercredi. Pour l’instant, elle regroupe les cinq grandes manifestations cantonales, à savoir, la Fête des vendanges de Neuchâtel, les Promos du Locle, La Braderie de La Chaux-de-Fonds, le Fête du vin nouveau de Cressier et La Boudrysia. Mais elle espère que d’autres manifestations vont rejoindre la faîtière. L’ANF insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’uniformiser les évènements, mais d’apporter du soutien administratif, logistique et optimiser les coûts pour chacun des membres.

La naissance de cette structure est partie d’un constat : toutes les manifestations du canton rencontrent les mêmes difficultés. Naveen Begni, membre du comité de l’AFN pour la Fête des vendanges, relève que les contraintes pour organiser des manifestations deviennent plus compliquées chaque année. Les différents concepts exigés par le Canton deviennent de plus en plus pointus et les dossiers à monter de plus en plus complexes. Difficile pour les bénévoles des petites manifestations de s’y retrouver. L’Association va, dans un premier temps, apporter un soutien administratif à ses membres.