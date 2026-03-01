Une faîtière pour les fêtes neuchâteloises

Les cinq grandes manifestations du canton ont décidé d’unir leur force en créant, le 4 mars, une nouvelle association. Elle regroupe, pour l’instant, la Fête des vendanges de Neuchâtel, les Promos du Locle, la Braderie de La Chaux-de-Fonds, la Fête du vin nouveau de Cressier et La Boudrysia. La nouvelle structure espère accueillir d’autres manifestations.
L’union fait la force ! Un constat qui a motivé les grandes fêtes populaires du canton de Neuchâtel à se fédérer au sein de l’Association des fêtes neuchâteloises. La structure, créée le 4 mars, a été présenté mercredi. Pour l’instant, elle regroupe les cinq grandes manifestations cantonales, à savoir, la Fête des vendanges de Neuchâtel, les Promos du Locle, La Braderie de La Chaux-de-Fonds, le Fête du vin nouveau de Cressier et La Boudrysia. Mais elle espère que d’autres manifestations vont rejoindre la faîtière. L’ANF insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’uniformiser les évènements, mais d’apporter du soutien administratif, logistique et optimiser les coûts pour chacun des membres.
La naissance de cette structure est partie d’un constat : toutes les manifestations du canton rencontrent les mêmes difficultés. Naveen Begni, membre du comité de l’AFN pour la Fête des vendanges, relève que les contraintes pour organiser des manifestations deviennent plus compliquées chaque année. Les différents concepts exigés par le Canton deviennent de plus en plus pointus et les dossiers à monter de plus en plus complexes. Difficile pour les bénévoles des petites manifestations de s’y retrouver. L’Association va, dans un premier temps, apporter un soutien administratif à ses membres.
Naveen Begni, membre du comité pour la Fête des vendanges : « Quand on a des concepts à mettre en place, ce n’est pas simple quand on est bénévole. »
Et justement, les plus grandes manifestations vont pouvoir venir en aide aux plus petites avec leurs compétences et leurs savoir-faire.
Bastien Monnet, membre de l’AFN pour la Fête du vin de Cressier : « Pour une petite grande manifestation comme la mienne, c’est un avantage total. »
Des synergies avec à la clé des économies
Être fédéré, c’est aussi avoir plus de poids dans la négociation de certains contrats. Naveen Begni explique que l’AFN « va pouvoir venir avec une force de frappe de plusieurs manifestations pour négocier les prix. »
Si la structure avait existé lors de l’introduction de la vaisselle réutilisable, les choses auraient sans doute été plus simples, selon les membres de l’association.
Naveen Begni : « On aurait pu réfléchir à acheter de manière commune un stock de gobelets. »
Pour l’instant, le rôle principal de l’association est de venir en aide aux manifestations du canton, mais à l’avenir, elle souhaite optimiser les coûts. Une des pistes envisagées concerne les machines louées pour le cashless.
Bastien Monnet : « Ce serait une optimisation importante. »
Ce regroupement va aussi permettre aux différentes manifestations d’avoir plus de poids dans les discussions avec les communes et le canton, à l’image de GastroNeuch. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires salue cette initiative. Il n’aura à l’avenir plus qu’un seul interlocuteur.
Naveen Begni : « On sera le répondant pour les petites et grandes manifestations directement à travers de l’AFN. »
Chaque manifestation du canton de Neuchâtel peut faire partie de l’AFN moyennant une cotisation annuelle fixée à 20 francs par tranches de 10'000 participants et de 10 francs en dessous de cette fréquentation. /sma