« Ma Commune à la Une » : Fleurier

À Fleurier, l’actualité locale racontée par le Courrier du Val-de-Travers passe par deux portraits qui illustrent la vie du village. Le premier met en lumière le renouveau du centre de jeunesse, récemment rebaptisé « Le Spot ». Anciennement connu sous le nom de « Barak », le lieu entame une nouvelle étape avec l’arrivée du coresponsable Gabriele Lo Sterzo. Repeint avec la participation de jeunes du Vallon et repensé dans son fonctionnement, l’espace ambitionne de devenir encore plus accueillant et inclusif, avec des activités variées et un accompagnement éducatif visant à transmettre des valeurs de respect, de tolérance et de vivre-ensemble.

Dans un tout autre registre, le journal brosse également le portrait de Michel Bornand, qui vient de tirer sa révérence après 36 ans passés au Collège de Longereuse. Responsable de la logistique et de la conciergerie, il a veillé pendant plus de trois décennies sur les bâtiments et sur des générations d’élèves. À travers ce témoignage, le Courrier du Val-de-Travers rappelle l’importance de ces figures discrètes, mais essentielles dans la vie d’une école et, plus largement, dans le tissu quotidien d’une commune.