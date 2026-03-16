La Chaux-de-Fonds, où les femmes sont à l’honneur

« Rue Denyse-Reymond, 2300 La Chaux-de-Fonds ». Ne cherchez pas cette adresse sur votre carte, elle n’existe pas encore. Elle est pourtant mentionnée dans la Feuille officielle neuchâteloise du 6 mars dans le cadre d’une mise à l’enquête publique. Avec ce prochain ajout aux Éplatures, près de l’allée des Paysans-Horlogers, sept rues ou lieux sont nommés d’après des femmes : Monique-Saint Hélier, Sophie Mairet, Cydalise Nicolet, Henriette Grandjean, Jeanne Perrochet et Denyse Reymond. À cela s’ajoutent trois noms en lien avec les femmes, comme celui de la rue des Électrices. Trois autres lieux devraient recevoir des noms liés à des femmes dans le courant de l’année. À titre de comparaison, La Chaux-de-Fonds compte 40 rues ou lieux qui honorent des hommes. Cela veut dire que les femmes sont représentées à hauteur de 30%.





Un souci de représentation

Sylvie Pipoz, déléguée à la valorisation du patrimoine et membre de la commission de toponymie de la Ville de La Chaux-de-Fonds, estime que « le choix de Denyse Reymond s’est fait assez naturellement ». Celle-ci était la fondatrice de l’école Mosaïque à La Chaux-de-Fonds, une institution clandestine créée au début des années 1980 et qui accueillait les enfants « du placard » des saisonniers avant leur légalisation en Suisse.