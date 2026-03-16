Directeur licencié au Centre pédagogique de Malvilliers

Il n’y a plus personne à la barre du Centre pédagogique de Malvilliers (CPM). Le directeur a été licencié avec effet au 30 juin, mais n’est plus en poste depuis début mars. Par ailleurs, trois responsables d’unité ont donné leur démission dans la foulée. Le Conseil de fondation du Centre pédagogique de Malvilliers indique qu’il va procéder à l’engagement des collaborateurs nécessaires au bon fonctionnement de l’institution et qu’il remettra prochainement au concours le poste de direction.

Cette situation est à mettre sur le compte d’un « climat de travail qui s’est fortement détérioré dans l’établissement depuis le printemps 2025 », explique le président du Conseil de fondation, André Allisson. Il évoque une vingtaine de plaintes émanant d’enseignants et d’éducateurs du Centre pédagogique de Malvilliers concernant le style de management exercé au sein de l’institution, jugé « autoritaire ». Un audit interne n’a pas permis d’améliorer la situation, selon André Allison, et le CPM a enregistré une quinzaine de démissions, « principalement de la part de collaboratrices et collaborateurs d’expérience », précise-t-il. L’institution compte une septantaine d’employés au total.

Le Conseil de fondation a alors demandé la réalisation d’un audit externe. Sur la base de cette analyse et après avoir entendu le directeur, en poste depuis 11 ans, le Conseil de fondation est arrivé à la conclusion qu’il ne pouvait plus lui accorder sa confiance. Trois responsables d’unité, en désaccord avec cette décision, ont également donné leur démission.