La pluie n'a pas empêché les curieux de découvrir le scoutisme

La journée de découverte du scoutisme 2026 s’est tenue samedi. Dans le canton de Neuchâtel, une quinzaine de groupes participaient à cette journée portée par le Mouvement Scout de Suisse. Les St-Louis, à Peseux, ont accueilli des nouveaux.
Dans le local scout des St-Louis, les éclats de rire ont vite fait oublier les gouttes de pluie qui tombaient à l’extérieur. La journée découverte du scoutisme se déroulait ce samedi dans 300 groupes en Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, une quinzaine de groupes ont ouvert leurs portes aux nouveaux. Chez les St-Louis à Peseux, le programme était millimétré avec des ateliers sur les valeurs du scoutisme, du sport ou encore la réalisation de fondants au chocolat, car « c’est toujours important de bien savoir cuisiner », rigole « Laïka », responsable des louveteaux (les enfants de 6 à 10 ans). Ces journées de découverte sont différentes d’une séance normale, selon la responsable : « il y a plusieurs nouveaux et nouvelles qui viennent. C’est l’occasion pour eux de voir ce que le scoutisme représente plus globalement ».
Laïka : « On se met un peu plus la pression pour les séances découvertes »
Un milieu bénévole
Selon le Mouvement Scout de Suisse, qui encourage ces journées découvertes, les inscriptions dans les différents groupes du pays sont en augmentation. Une forme de reconnaissance du travail effectué par les responsables, bénévoles, qui s’occupent des enfants. Pour Laïka, c’est indiscutable : « le scoutisme c’est un mouvement qui me paraît très important dans la vie actuellement. C’est important de montrer qu’on peut accueillir tout le monde ».
Laïka : « Le scoutisme permet de garder cette candeur de la vie. »
Si vous avez raté la journée de découverte du scoutisme, pas de panique : les différents groupes du canton accueillent les enfants toute l’année. De plus amples informations sont à retrouver sur le site internet de l’Association du scoutisme neuchâtelois. /ecr