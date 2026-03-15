La pluie n'a pas empêché les curieux de découvrir le scoutisme

Dans le local scout des St-Louis, les éclats de rire ont vite fait oublier les gouttes de pluie qui tombaient à l’extérieur. La journée découverte du scoutisme se déroulait ce samedi dans 300 groupes en Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, une quinzaine de groupes ont ouvert leurs portes aux nouveaux. Chez les St-Louis à Peseux, le programme était millimétré avec des ateliers sur les valeurs du scoutisme, du sport ou encore la réalisation de fondants au chocolat, car « c’est toujours important de bien savoir cuisiner », rigole « Laïka », responsable des louveteaux (les enfants de 6 à 10 ans). Ces journées de découverte sont différentes d’une séance normale, selon la responsable : « il y a plusieurs nouveaux et nouvelles qui viennent. C’est l’occasion pour eux de voir ce que le scoutisme représente plus globalement ».