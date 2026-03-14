Le 143, une oreille tendue dans un monde qui ne s'écoute plus

Une journée pour visibiliser la Main Tendue. Ce samedi, c’était la Journée de l’écoute. La date du 14 mars n’est pas choisie au hasard : le 14 du 3, 1 – 4 – 3. Oui, le 143, c’est son numéro, pour appeler anonymement l’organisation lorsqu'on a besoin de se livrer à une oreille attentive. Pour Christophe Amstutz, le directeur de la Main Tendue Nord-Ouest cette journée a du sens : « C'est vrai que la Main Tendue, c'est plutôt quelque chose de discret, qui travaille dans l'anonymat. Cette journée nous rend donc un petit peu plus visibles ». Mais au-delà de la visibilité, cette journée permet aussi de se poser la question de ce qu’est l’écoute et ce qu’est une bonne écoute.