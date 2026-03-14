La gauche ne présente pas de candidat à l’exécutif vallonnier

La gauche ne briguera pas la majorité à l’exécutif de Val-de-Travers. Dans un communiqué transmis samedi après-midi, le PS et le POP estime que le troisième siège au Conseil communal revient à la droite. Cette décision ne signifie pas pour autant que les deux formations politiques apportent leur soutien au candidat PLR Alexandre Iseppi, qu’elles ont auditionné vendredi soir. La gauche attend que les deux autres formations – Agora et UDC – se décident quant au lancement d’une éventuelle candidature. L’UDC devrait se déterminer dans le courant de la semaine prochaine. Le législatif vallonnier élira le lundi 23 mars le conseiller communal appelé à succéder à Malo Bortolini. /comm-aju