Policiers blessés à La Chaux-de-Fonds

Deux gendarmes ont été blessés au moment d’interpeller un individu violent vendredi matin dans ...
Policiers blessés à La Chaux-de-Fonds

Deux gendarmes ont été blessés au moment d’interpeller un individu violent vendredi matin dans un logement de la Métropole horlogère.

Deux gendarmes ont été blessés lors de l'interpellation d'un individu violent à La Chaux-de-Fonds. Deux gendarmes ont été blessés lors de l'interpellation d'un individu violent à La Chaux-de-Fonds.

Intervention houleuse dans un appartement de La Chaux-de-Fonds vendredi matin. Deux gendarmes ont été blessés par un homme de 29 ans, « défavorablement connu des services de police », précise le communiqué des forces de l’ordre. La patrouille est intervenue vers 8h30 à la suite du signalement d'un individu qui créait du scandale et qui refusait de quitter le logement d'une tierce personne. 

À son arrivée, l’homme s’est montré particulièrement virulent et a agressé les deux gendarmes. L'un d'eux a été frappé au visage et a dû être pris en charge à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour y recevoir des soins. Une policière a également été atteinte au visage, sans nécessiter de prise en charge médicale. Il a fallu sept membres des forces de l’ordre pour maitriser la personne violente et l’arrêter. C’est dans cette phase qu’un second gendarme a été blessé au dos. Il a été conduit à l'hôpital pour un contrôle médical. 

L'auteur présumé des violences a pour sa part été légèrement blessé à une main lors de son interpellation. Il a également été examiné à l'hôpital. La personne interpelée, domiciliée dans les Montagnes neuchâteloises, a été placée en garde à vue pour les besoins de la procédure. /comm-jpp 


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