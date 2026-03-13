Policiers blessés à La Chaux-de-Fonds

Intervention houleuse dans un appartement de La Chaux-de-Fonds vendredi matin. Deux gendarmes ont été blessés par un homme de 29 ans, « défavorablement connu des services de police », précise le communiqué des forces de l’ordre. La patrouille est intervenue vers 8h30 à la suite du signalement d'un individu qui créait du scandale et qui refusait de quitter le logement d'une tierce personne.

À son arrivée, l’homme s’est montré particulièrement virulent et a agressé les deux gendarmes. L'un d'eux a été frappé au visage et a dû être pris en charge à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour y recevoir des soins. Une policière a également été atteinte au visage, sans nécessiter de prise en charge médicale. Il a fallu sept membres des forces de l’ordre pour maitriser la personne violente et l’arrêter. C’est dans cette phase qu’un second gendarme a été blessé au dos. Il a été conduit à l'hôpital pour un contrôle médical.

L'auteur présumé des violences a pour sa part été légèrement blessé à une main lors de son interpellation. Il a également été examiné à l'hôpital. La personne interpelée, domiciliée dans les Montagnes neuchâteloises, a été placée en garde à vue pour les besoins de la procédure. /comm-jpp